Luego de la victoria por 2-1 sobre el final en condición de local ante Puebla, América llegó a las 30 unidades y es escolta de Toluca, junto a Rayados, que posee 32. El cuadro azulcrema ahora quiere seguir con su inercia positiva de cara a lo que viene.

Sin embargo, el director técnico André Jardine recibió una mala noticia porque el equipo tiene tres bajas confirmadas para visitar a Mazatlán el fin de semana. Bajas con las que el portugués deberá replantear el equipo titular que saldrá al campo de juego.

Henry Martin, Erick Sánchez y Alejandro Zendejas no estará disponibles para el partido de la siguiente fecha. Según el periodista Gibrán Araige informó que Sánchez está de baja cuando sintió malestar antes de jugar con la Franja y no estuvo disponible en el banquillo.

En tanto, Zendejas se lesionó hace dos partidos, cuando jugaron contra Cruz Azul y sigue sin recuperarse. Por el lado de Martin, sufrió un esguince en la rodilla izquierda y su tiempo de recuperación depende de su evolución, por lo que aún no está para volver a jugar.

¿Cuándo vuelve a jugar América por el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, América estará jugando en condición de visitante el próximo viernes 24 de octubre desde las 21:00 horas. El duelo será ante Mazatlán en el Estadio El Encanto, donde el cuadro auriazul intentará robarle el liderato a los Diablos Rojos.