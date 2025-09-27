Este sábado por la noche llega con una nueva edición del tradicional Clásico Capitalino: en un Estadio Ciudad de los Deportes totalmente colmado, se reencontrarán cara a cara el Club América y los Pumas de la UNAM, en el partido correspondiente a la undécima jornada de esta fase regular del Torneo Apertura 2025.

En este enfrentamiento ante uno de sus ‘archirrivales’, el conjunto azulcrema buscará ganar para sumar tres puntos que le permitan meterse en el podio del campeonato. Con esas aspiraciones, el brasileño André Jardine pondrá lo mejor que tiene a disposición para intentar vencer a los ‘Universitarios’ en Ciudad de México.

Sin embargo, dentro de los once elegidos aparece una sorpresa: Érick Sánchez no forma parte de los titulares de las ‘Águilas’ para medirse ante el elenco auriazul. El ‘Chiquito’, uno de los pivotes más talentosos que tiene esta Liga MX, no fue considerado desde la partida para uno de los juegos más importantes de la temporada del América.

Érick Sánchez, entre los suplentes ante Pumas [Foto: Getty]

Desafortunadamente para el ex Pachuca, su salida del equipo tiene que ver con un cambio táctico que le viene rindiendo al entrenador: colocar a Israel Reyes en el centro del campo en lugar de su posición natural como defensa. Al mismo tiempo, el DT apostará otra vez por Alexis Gutiérrez, uno de los flamantes fichajes del equipo azulcrema.

Para el volante de 26 años ha sido una noticia inesperada su ausencia en la alineación para este juego decisivo: venía de ser titular en la victoria ante Atlético San Luis lograda entre semana, y también había estado desde el inicio en cuatro de los anteriores cinco encuentros. Sin embargo, en la preparación del choque con Pumas, quedó relegado.

Tras dejar a Érick Sánchez en la banca de suplentes, el equipo titular escogido por el cuerpo técnico del América para el Clásico Capitalino ante Pumas UNAM ha sido el siguiente: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Alexis Gutiérrez, Israel Reyes, Álvaro Fidalgo; Alejandro Zendejas, José Raúl Zúñiga y Allan Saint-Maximin.