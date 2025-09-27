Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

¿Por qué no juega Erick ‘Chiquito’ Sánchez en América vs. Pumas por el Clásico Capitalino?

El volante de las 'Águilas' y la Selección Mexicana no está entre los once que comienzan el juego con Pumas UNAM.

Por Martín Zajic

Érick Sánchez no será titular en el América.
© GettyÉrick Sánchez no será titular en el América.

Este sábado por la noche llega con una nueva edición del tradicional Clásico Capitalino: en un Estadio Ciudad de los Deportes totalmente colmado, se reencontrarán cara a cara el Club América y los Pumas de la UNAM, en el partido correspondiente a la undécima jornada de esta fase regular del Torneo Apertura 2025.

En este enfrentamiento ante uno de sus ‘archirrivales’, el conjunto azulcrema buscará ganar para sumar tres puntos que le permitan meterse en el podio del campeonato. Con esas aspiraciones, el brasileño André Jardine pondrá lo mejor que tiene a disposición para intentar vencer a los ‘Universitarios’ en Ciudad de México.

Sin embargo, dentro de los once elegidos aparece una sorpresa: Érick Sánchez no forma parte de los titulares de las ‘Águilas’ para medirse ante el elenco auriazul. El ‘Chiquito’, uno de los pivotes más talentosos que tiene esta Liga MX, no fue considerado desde la partida para uno de los juegos más importantes de la temporada del América.

Publicidad
Érick Sánchez, entre los suplentes ante Pumas [Foto: Getty]

Érick Sánchez, entre los suplentes ante Pumas [Foto: Getty]

Desafortunadamente para el ex Pachuca, su salida del equipo tiene que ver con un cambio táctico que le viene rindiendo al entrenador: colocar a Israel Reyes en el centro del campo en lugar de su posición natural como defensa. Al mismo tiempo, el DT apostará otra vez por Alexis Gutiérrez, uno de los flamantes fichajes del equipo azulcrema.

Para el volante de 26 años ha sido una noticia inesperada su ausencia en la alineación para este juego decisivo: venía de ser titular en la victoria ante Atlético San Luis lograda entre semana, y también había estado desde el inicio en cuatro de los anteriores cinco encuentros. Sin embargo, en la preparación del choque con Pumas, quedó relegado.

Publicidad
Neri Cardozo eligió entre la Liga MX y la Liga Argentina y encendió el debate: “A mi gusto…”

ver también

Neri Cardozo eligió entre la Liga MX y la Liga Argentina y encendió el debate: “A mi gusto…”

Tras dejar a Érick Sánchez en la banca de suplentes, el equipo titular escogido por el cuerpo técnico del América para el Clásico Capitalino ante Pumas UNAM ha sido el siguiente: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Alexis Gutiérrez, Israel Reyes, Álvaro Fidalgo; Alejandro Zendejas, José Raúl Zúñiga y Allan Saint-Maximin.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de FC Juárez ante León

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de FC Juárez ante León

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
VIDEO: conductor de TV hace pesada broma tras el Clásico Capitalino entre América y Pumas
Liga MX

VIDEO: conductor de TV hace pesada broma tras el Clásico Capitalino entre América y Pumas

La sanción a Richard Sánchez por su expulsión en el Clásico Capitalino ante Pumas
América

La sanción a Richard Sánchez por su expulsión en el Clásico Capitalino ante Pumas

¿A modo despectivo? Afición bautiza a Diego Valdés con llamativo apodo tras América-Pumas
América

¿A modo despectivo? Afición bautiza a Diego Valdés con llamativo apodo tras América-Pumas

Erik Morales defendió a Canelo Álvarez de las críticas
Boxeo

Erik Morales defendió a Canelo Álvarez de las críticas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo