El Club América, máximo ganador histórico de la Liga MX, perdió en el último torneo la posibilidad de lograr el tetracampeonato en el futbol mexicano. Tras haber conquistado tres títulos en forma consecutiva, fue el Toluca quien cortó su racha de trofeos y le puso fin al predominio de más de un año y medio de las ‘Águilas’ en el ámbito doméstico.

En este 2025, los ‘Diablos Rojos’ impusieron su superioridad sobre el equipo azulcrema: le ganaron la final del Clausura y el Campeón de Campeones también, consiguiendo dos nuevas estrellas ante el mismo contrincante. De este modo, un histórico pero que llevaba años sin coronar pudo vencer al invencible y para colmo, en dos ocasiones seguidas.

Algunos meses después de esas dos finales perdidas ante el Toluca, Érick Sánchez, talentoso mediocampista del Club América recordó aquellas caídas de su equipo en las definiciones locales, y retó a los escarlatas a una revancha en el corto plazo. El ‘Chiquito’ sueña con volver a cruzarlos en la final del Torneo Apertura 2025.

“Estamos mentalizados que tenemos que jugarle a cualquier equipo que nos pongan enfrente, pero enfrentarte a un rival como Toluca que ahora anda muy bien me gustaría; sobre todo por el tipo de rival que es, exige, mete, no se va a tirar atrás, me gusta eso; es un equipo que te juega al tú por tú, y eso nos hace sacar lo mejor de nosotros“, expresó con mucha convicción el volante de las ‘Águilas’, en una entrevista para la televisión con la señal de Fox Sports.

Actualmente, Toluca y América marchan primero y segundo en la tabla de posiciones de la Liga MX: el equipo de Antonio Mohamed es el líder de la fase regular con 25 unidades, mientras que el conjunto de André Jardine es escolta con 24 puntos. Si bien aún faltan jornadas y los playoffs, ambos equipos anticipan que darán pelea hasta el final. ¿Se reencontrarán?

La tabla de posiciones del Apertura 2025, con Toluca y América en el podio:

