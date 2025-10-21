El Estadio Ciudad de los Deportes será el anfitrión de uno de los juegos ‘entre-semana’ de esta jornada 14 del Torneo Apertura 2025: en un enfrentamiento que en la previa parece sorprendentemente parejo, chocarán el Club América y el Puebla, en uno de los dos encuentros que darán comienzo a la fecha este martes por la tarde.

En los minutos previos al juego que protagonizarán las ‘Águilas’ y la ‘Franja’ se confirmó una noticia inesperada para la fanaticada local: a todas las bajas que se conocían en la plantilla azulcrema, se ha sumado la pérdida de Érick Sánchez. El mediocampista quedó no solo fuera del once titular, sino también del banco de suplentes para hoy.

‘Chiquito’ no será parte del encuentro de este martes ante Puebla, ni siquiera ingresando desde los relevos. El volante ex Tuzos quedó marginado para el partido dado que sufrió molestias musculares en la antesala del compromiso, y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. Como se encuentra ‘tocado’, ni siquiera ocupará un lugar al lado de Jardine.

De este modo, con la ausencia de Érick Sánchez, el América llega ahora a ¡ocho bajas! para el duelo de esta jornada 14 del Apertura. Algunas por lesión, otras por dolencias, otras por suspensión, son distintos factores los que han atentado contra la planificación del encuentro de las ‘Águilas’. Más allá de eso, presentarán una formación competitiva.

Érick Sánchez, uno de los tantos ausentes del América [Foto: Getty]

La alineación del América para enfrentar a Puebla:

Con la última baja de ‘Chiquito’ Sánchez, estos son los once elegidos por André Jardine para recibir al conjunto de Hernán Cristante esta tarde:

Luis Ángel Malagón .

. Kevin Álvarez .

. Israel Reyes .

. Miguel Vázquez .

. Cristian Borja .

. Álvaro Fidalgo .

. Alexis Gutiérrez .

. Alan Cervantes .

. Brian Rodríguez .

. Rodrigo Aguirre .

. Allan Saint-Maximin.

¿A qué hora y dónde ver América vs. Puebla por el Apertura 2025?

El partido Club América vs. Puebla se llevará a cabo HOY martes 21 de octubre, desde el Estadio Ciudad de los Deportes, a partir de las 19.00 horas del Centro de México, por la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro será transmitido en vivo y en directo, en forma exclusiva, por la pantalla de ViX Premium.