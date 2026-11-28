El Club América habría estado buscando el fichaje de la brasileña del Corinthians para el Clausura 2027.

Después de que Ángel Villacampa optara por jugadoras españolas en la plantilla, no muchas de ellas fueron clave para conseguir los campeonatos del equipo, pero ahora ha incorporado a futbolistas brasileñas que le han dado buenos resultados. Es por ello que el equipo iba por un refuerzo más de cara a las competencias del 2027.

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¿Por qué no se concretó el fichaje de Duda Sampaio?

Duda Sampaio, centrocampista actual de Corinthians ha sido vinculada en las últimas horas como posible refuerzo del América Femenil. De acuerdo con la información de ESPN Brasil, el equipo de la futbolista habría rechazado una oferta de 650 mil dólares por ella y es que es uno de los elementos más importantes de la plantilla.

No está todo cerrado

Según la misma fuente el Corinthian habría solicitado una cifra de 900 mil dólares para poder concretar el fichaje de Maria Eduarda Ferreira Sampaio, la mediocampista de 25 años de edad. Sin embargo, el periodista Jesús Romero mencionan que no está todo culminado, aunque sí se ve complicado que se pueda concretar.

Y es que hay que mencionar que hay otras jugadoras seleccionadas que podrían tener injerencia para que Duda pueda llegar a la plantilla, sobre todo por el tema de las competencias que se vienen para el equipo de las Águilas a nivel internacional. Aunque también ha sido parte de ese club histórico que ha levantado las Copas Libertadores de manera consecutiva.

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El nivel que maneja Duda en competencias internacionales podría ser clave para el cuadro azulcrema, por lo que valdría la pena que dentro de la directiva se pueda hacer un esfuerzo por su contratación, aunque ahora será momento de que se culmine el Apertura 2026, para así poder negociar y concretar quizá una primera llegada.

En síntesis