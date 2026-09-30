El partido en el que debutarían Santiago Bueno y Santiago Ramos con América

El pasado sábado 12 de septiembre, la directiva del Club América dio a conocer de manera oficial a sus refuerzos para el Apertura 2026. Entre los que destacaban eran Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno. Debido a las carencias que tenía el equipo, requería que estos jugadores estuvieran listos lo antes posible, pero no fue así.

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Hasta el momento, ninguno de los dos elementos ha podido debutar con las Águilas. De acuerdo con varias fuentes, se mencionó que los jugadores no se habían acostumbrado a la altura y que aún tenían que trabajar mucho en el tema físico con ellos, pero han pasado cerca de tres semanas y no suman ningún minuto en la plantilla.

¿Cuándo debutan con América?

Pero ahora todo parece indicar que su momento ha llegado. El día de hoy el América publicó en sus redes sociales una convocatoria con los jugadores que estarían siendo considerados por Guillermo Almada para el partido amistoso de Fecha FIFA ante Cruz Azul, por lo que ambos jugadores han sido elegidos por el estratega.

El duelo en el que debutarían sería precisamente en este Clásico Joven. El enfrentamiento se llevará a cabo el día de mañana jueves 1 de octubre a las 20:30 horas del centro de México en el Snapdragon Stadium en San Diego. Aquí los jugadores podrían acoplarse un poco más a la actividad física y podrían ver sus primeros minutos.

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Los dos defensas centrales podrían ser la clave en el esquema de Almada para lo que resta de la temporada. Este partido sería el importante para que puedan tener ambos su primera titularidad, aunque mucho dependerá de las decisiones del estratega en este duelo, pero no hay duda de que ahí podrían debutar con la camiseta azulcrema.

En síntesis