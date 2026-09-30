Diego Cocca y la posibilidad de dirigir a Racing

Ante la nueva dirigencia de Atlas, el conjunto optó por Hernán Crespo en el banquillo dejando de lado a Diego Cocca, técnico que los llevó al bicampeonato. Sin embargo, desde ese tiempo, el estratega se quedó sin empleo y ahora le podría salir esa oportunidad de volver a Racing y seguir haciendo historia en esta institución.

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La derrota de Racing ante Boca Juniors fue clave para que Juan Pablo Vojvoda dejara la dirección técnica del conjunto de Avellaneda, por lo que ese puesto quedó vacante y ahora uno de los que podrían ocupar este cargo podría ser Cocca, quien hasta el momento se mantiene sin concretar algo con alguno de los clubes.

¿Cocca quiere dirigir de nuevo a Racing?

Cabe mencionar que fue el propio Cocca quien le devolvió la ilusión a esta escuadra después de 13 años sin títulos levantando el campeonato de la Primera División en 2014. De esta manera, él reconoce que estaría encantando de volver en caso de que le ofrecieran el cargo, pero es algo que por el momento no depende de sí mismo.

“Siempre que Racing no tiene un técnico está la posibilidad, me preguntan y eso para mí es un halago, es algo que me da alegría, pero yo siempre voy a querer lo mejor para Racing y los que tienen que tomar la decisión, que tomen la mejor decisión para ello. Yo siempre voy a escuchar, porque es un club al que le debo mucho y le tengo muchísimo aprecio”. Diego Cocca

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El estratega dejó en claro que aunque su nombre siempre suena, no tiene en cada posibilidad la libertad de elegir, pero lo único que busca es que al equipo le vaya bien, no importa si es él a quien eligen para quedarse en el banquillo o hay otras opciones que le permitirían al conjunto tener un mejor desempeño en la competencia.

En síntesis