¿Alexis Vega tiene las puertas abiertas en México? Rafa Márquez aclara la situación de la estrella de Toluca

Excluido de la lista y quedándose en Toluca, Rafael Márquez salió a aclarar la situación de Alexis Vega en México.

Alexis Vega acaparó los reflectores en el entorno de la Selección Mexicana a pesar de no figurar en la convocatoria oficial, esto luego de dejar entrever un virtual retiro del combinado nacional. En referencia al atacante de los Diablos Rojos del Toluca, el director técnico Rafael Márquez aclaró si la figura escarlata aún mantiene abiertas las puertas del Tri.

Publicidad

Al revelarse la nómina para los compromisos de la Fecha FIFA de septiembre y octubre, Vega se mostró contundente respecto a su ausencia, abriendo la posibilidad de dar por concluida su etapa con el seleccionado mexicano a los 28 años de edad.

Tras el empate 3-3 entre Toluca y Cruz Azul, el delantero rompió el silencio sobre su no llamado al equipo nacional. “Después del Mundial por ahí salí un poco mal porque no tuve tanta participación. Una bronca conmigo mismo, no con el técnico ni con nadie. Es una plática que tengo con mi esposa, una plática muy meditada, en la cual estoy viendo si sigo en la Selección o no“, mencionó.

Rafa Márquez se refiere a Alexis Vega

Durante la gira internacional de la Selección Mexicana, el posible paso al costado de Vega se posicionó como uno de los temas de mayor cobertura mediática, generando ecos entre los seleccionados. Uno de los elementos más claros al respecto fue Orbelín Pineda, quien respaldó al futbolista al señalar que “hay que respetar y apoyarlo“.

Publicidad

Alexis Vega no fue tenido en cuenta por Rafa Márquez después de portar la 10 durante el Mundial 2026.

Tras concretarse la paridad 1-1 frente a Perú, el nombre de Alexis Vega emergió nuevamente en la conferencia de prensa. Cuestionado sobre el atacante mexicano, Rafa Márquez fue interrogado sobre si el jugador había quedado descartado de futuros llamados.

El “Kaiser” lanzó un mensaje de tranquilidad al respecto, asegurando que la puerta permanece abierta tanto para el delantero como para el resto de los futbolistas nacionales: “No hay nadie vetado, todos están… los que estén en el nivel para poder venir, serán bienvenidos. No hay nadie vetado, no hay nadie que tenga tache, así que jugadores que estén en el nivel correcto y tomemos la decisión de poderlos convocar, serán bienvenidos“, enfatizó el estratega.

Publicidad

En síntesis