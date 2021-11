A horas del choque entre Canelo Álvarez y Caleb Plant, una leyenda del boxeo de México explicó porque el Tapatío no será ídolo en su tierra.

Una leyenda del boxeo explicó por qué Canelo Álvarez no será ídolo en México

Saúl Canelo Álvarez pone su legado en juego el próximo sábado cuando enfrente a Caleb Plant por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring de los Súper Medianos. Por otra parte, a un paso de hacer historia, Ricardo el Finito López habló del tapatío y explicó por qué nunca el peleador de Guadalajara será ídolo en México.

“Significa mucho para mi ganar esta pelea por mi legado”, expresó el boxeador de Eddy Reynoso en el inicio de la semana de pelea. No hay dudas de que el próximo sábado no solo hará más grande su carrera, sino que además la pondrá en juego ante un retador que tiene mucho más para que para perder.

Por otra parte, Canelo Álvarez no quiere realizar ningún tipo de comparaciones, pero cada paso que ha dado lo han llevado a ser cuestionado si es o va camino a ser ídolo de México. Quien se adentró en este debate fue Ricardo el Finito López que comentó que el de Guadalajara nunca será el representante del boxeo azteca.

“Hay gente que es ídolo porque tiene el carisma. Para mí el Canelo es un boxeador que, en 15 años como profesional que lleva, ha demostrado una gran disciplina, dedicación, constancia y esa responsabilidad que requiere el boxeo. Creo que tiene lo que merece”, expresó el excampeón del mundo a Izquierdazo. A su vez, cuestión que a Canelo Álvarez no le han colocado, a lo largo de su carrera, rivales que no tienen ni el mismo nivel ni están en su mejor momento. “¿Y qué pasa? Pues que la gente se molesta. Pero es lo que hay ahorita en cuanto al nivel de boxeadores (rivales). No defiendo a Canelo, ni a ningún peleador, solo doy mi punto de vista de cómo veo la situación actual del boxeo”, añadió.

De todas maneras, para el Ricardo López el carisma es que termina sacándole a Canelo Álvarez el título de ídolo. “Antes había otro tipo de boxeadores y otra empatía; tenían el carisma que tenía Rubén, el Ratón Macías o Chávez. Pero el Canelo es un peleador serio, tranquilo, a veces parco. Entonces, ¿cómo quieren cambiar a las personas? Cada quien trae lo que tiene que demostrar que es”, expresó el Finito quien considera que ya van a surgir un verdadero ídolo en México porque es una tierra de campeones.