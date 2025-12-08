¿Cuántos millones cobró Lando Norris por ganar el Mundial de Pilotos de la F1?

Se terminó: Lando Norris es el flamente campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1. El piloto británico de McLaren obtuvo su primer Mundial y cortó con la hegemonía de Max Verstappen, quien ganó la última carrera en Abu Dhabi y finalizó solo dos puntos por detrás de Lando en la tabla de posiciones.

Las opiniones de los aficionados y la prensa por esta obtención del título son divididas, pero lo cierto es que -aunque tuvo el mejor coche- Norris se mostró mucho más sólido que en 2024 y tuvo una segunda mitad de temporada formidable que le permitió superar a su compañero de equipo, Oscar Piastri.

Ahora bien, esto no solo significó entrar en las páginas doradas de la Fórmula 1, sino que además Norris se aseguró recibir un jugoso premio económico que se suma a su millonario sueldo y a los bonus por las siete carreras que ganó a lo largo del año.

Lando Norris, con el trofeo del tercer puesto del GP de Abu Dhabi (GETTY IMAGES)

¿Cuántos millones embolsó Lando Norris por el Mundial de Pilotos 2025?

El premio que le otorgó McLaren a Lando Norris por el Mundial de Pilotos fue un bonus de 5 millones de dólares, tal como informa el diario Marca. Además, el equipo papaya también premió a Oscar Piastri con 1 millón por su tercer puesto. Asimismo, a ello hay que sumarle la remuneración por victorias (siete cada uno) y los podios logrados en la temporada. Sin dudas, un año muy fructífero también desde lo económico para el campeón.

