Puebla madruga a toda la Liga MX y se acerca a cerrar un fichaje mundialista para el Clausura 2026

El equipo mexicano se mueve en el mercado y está cerca de cerrar un fichaje importante para dar pelea en la próxima temporada tras un 2025 para el olvido.

© Getty ImagesEl refuerzo que tendría Puebla para la próxima temporada.

La temporada del futbol mexicano está cerca de llegar a su fin y puede haber un nuevo campeón o un bicampeón. Durante esta semana se jugará la gran final entre Toluca y Tigres para definir quién ganará el Apertura 2025.

Mientras tanto, los rumores de mercado empiezan a sonar fuerte y los equipos quieren reforzarse de la mejor manera para poder dar pelea en el próximo torneo que es el Clausura 2026.

Especialmente aquellos equipos que no tuvieron un gran año y uno de ellos es el Puebla, que terminó último en la tabla de posiciones del torneo y que espera tener un 2026 mejor pero para eso debe reforzarse con jugadores de jerarquía.

En las últimas horas empezó a sonar fuerte el nombre de un futbolista que tienen muchas posibilidades de jugar el Mundial 2026 con su selección y que le aportaría mucho a La Franja pensando en lo que será la próxima temporada.

El fichaje que llegaría a Puebla

De acuerdo a lo que reveló el periodista, René Tovar con información de Reporteros MX, el delantero Azarías Londoño, jugador de la U Católica de Ecuador, viene de mostrar un muy buen nivel con Panamá en las eliminatorias de octubre y noviembre y estaría muy cerca de convertirse en refuerzo de Puebla.

Por ahora, Puebla continúa avanzando en las negociaciones mientras analiza otros posibles refuerzos para distintas zonas del campo. La directiva sabe que el margen de error es mínimo y que el Clausura 2026 será clave para cambiar la imagen que dejó el equipo en el último año.

