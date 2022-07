Este sábado 16 de julio, Ryan García volverá a subirse al cuadrilátero para enfrentarse a Javier Fortuna. El boxeador de ascendencia mexicana es una de las grandes promesas que tiene la división, aunque su prolongada inactividad por problemas de salud interrumpieron su ascenso luego de consagrarse campeón mundial a una temprana edad.

En la previa al combate, y consultado acerca de la repercusión que tiene en redes sociales y la sugerencia extendida de que se dedique al modelaje, Ryan García contestó: "¿Sabe qué? Si no me quita tiempo para boxear, entonces podría acomodarlo en algún lugar. Sí, ¿por qué no? Ya sabe, me gusta verme bien. Me gusta usar la mejor ropa", afirmó en diálogo con CNN Español.

Ryan García sabe que esta decisión podría traerle algunas críticas, pero eso no parece importarle demasiado: "Es un arte para mí. Para mí es una experiencia divertida y la gente puede enojarse todo lo que quiera, ya sabe. Es algo que me gusta. Estoy feliz de poder hacer eventos de moda. Fui a un desfile de Dior, me visto con ropa de Dior, así que, ha sido divertido", insistió el boxeador.

Ryan García habló sobre sus problemas de salud

El año pasado, el joven californiano renunció a un combate luego de sufrir ansiedad y depresión, pero ahora ya está listo y tendrá su segunda pelea desde que regresó. "Bueno, internamente, me siento bien en este momento. Siento que estoy viviendo mi realidad, con la verdad. Estoy llegando a donde se supone que debo llegar. Me siento realizado en lo profundo de mi corazón, pero también cuando pasé por eso, descubrí que mi ansiedad y mi depresión sólo me avisaban de que algo andaba mal, ya sea fuera de mi vida o adentro, ya sabe, uno mismo, y tenía que resolverlo", expresó Ryan García.

El joven de 23 años cree que aquella experiencia le sirvió para dar forma al presente que vive hoy: "Me siento muy bien ahora. Soy una mejor persona, mucho más maduro, mucho más sabio. Incluso para mi edad, siento que pasar por esa experiencia me ha llevado a otro nivel para ayudar a las personas y ser un portavoz de las que no puedan hablar, que sienten miedo a hacerlo", insistió.