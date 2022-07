Este sábado 16 de julio, el boxeador de ascendencia mexicana, Ryan García, tendrá su segundo combate del año, cuando se suba al cuadrilátero para enfrentar a Javier Fortuna. Meses atrás, el californiano regresó tras una prolongada inactividad, con un triunfo ante Emmanuel Tagoe.

Ryan García no ha optado por la discreción en la previa al combate, ya que se ha visto envuelto en discusiones con Canelo Álvarez, en una polémica que también se metieron Floyd Mayweather y Óscar de la Hoya. Ahora, justamente, a García le preguntaron quien ganaría un combate entre dos referentes del boxeo mexicano.

En el programa El Show de Piolín, a Ryan García le consultaron quien ganaría una pelea entre Óscar de la Hoya y Canelo Álvarez, a lo que respondió: "Si tuvieran el mismo peso, siento que le daría la ventaja a Óscar por lo rápido que era. Podía soltar los golpes más rápidos que Canelo, pero Canelo podría noquearlo, aunque a Óscar nunca lo noquearon, así que sería difícil", reflexionó.

Desde que salió del Canelo Team, Ryan García ha mantenido discusiones con Eddy Reynoso y el propio Canelo, aunque sólo él sabe si eso influyó en su decisión: "Creo que le daría al ventaja a Óscar, para ser honesto. Él era muy rápido y tenía un buen gancho de izquierda", finalizó el joven de 23 años que volverá a subir al ring este sábado.

¿Hace las paces?

Respecto a la posible presencia de Canelo Álvarez en su próxima pelea, Ryan García respondió: "Sin problemas le puedo conseguir boleto. Sé que los puede comprar él mismo, pero si me los pide personalmente, con gusto se los doy. Me encantaría verlo aquí en la pelea. Yo estoy dispuesto a perdonar y arreglar las cosas. Creo en el perdón y soy ese tipo de gente que perdona rápidamente. No quiero estar rodeado por negatividad o situaciones desagradables con nadie", remarcó.