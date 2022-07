Ryan Garcia volverá a presentarse el próximo sábado cuando se enfrente a Javier Fortuna con el objetivo de ganar y estar nuevamente como uno de los grandes boxeadores a vencer. Por otro lado, a horas de que vuelva a subir al ring, Óscar de la Hoya puso en su lugar al boxeador al decir que tenía que respetar a peleadores de como Canelo Álvarez y Floyd Mayweather.

Las últimas semanas, el exboxeador de Eddy Reynoso atacó al peleador de Guadalajara y a Money por decirle que debe ser campeón del mundo para comenzar hablar. “Necesitan que los Vengadores me detengan, necesitan que los Vengadores me impidan hablar. Podría ser Floyd, podría ser Canelo, agreguen todos los GOAT, los necesitan todos. No pueden detenerme”, comentó ayer según lo informado por Michael Benson.

Por otro lado, en las últimas horas, Óscar de la Hoya habló de las palabras de Ryan Garcia y se puso del lado de Mayweather y Canelo Álvarez. “Tienes que respetar peleadores que tienen experiencia, peleadores que son leyendas, que son campeones del mundo, quienes tiene algo que decir, y cuando vos hablas la gente escucha”, comenzó el CEO de Golden Boy Promotion a Fighthype.

Y agregó: “Estoy con Mayweather; estoy con Canelo. Lo única que tengo que decir es que cuando Ryan Garcia pelear por un título mundial, su primer título del mundo, obviamente esto no será contra Mattew Hatton”. Cabe recordar que esto último fue una de las críticas que le hizo el estadounidense a Canelo al mencionar que no enfrentó un verdadero reto para ser campeón del mundo.