Desde que Jaime Munguia decidió subir a la división de peso mediano no ha logrado concretar los combates que lo afirmen en la élite de la división. Y ya ha pasado demasiado tiempo por el camino equivocado.

Habiendo hecho tan solo una defensa de su título mundial de peso súper wélter de la OMB, el 14 de septiembre de 2019 venciendo por nocaut en el cuarto asalto a Patrick Allotey,Jaime Munguía tomó la decisión de subir a conquistar la división de peso mediano y tuvo su primera experiencia en enero de 2020, venciendo por nocaut técnico en el undécimo asalto a Patrick Allotey.

Ya desde aquella victoria se comenzó a decir que pronto el mexicano tendría la oportunidad de pelear por un cinturón en las 160 libras. Llegó entonces el parón al que obligó la pandemia de coronavirus y a su regreso, en octubre de ese año, tuvo un combate de reacondicionamiento ante Tureano Johnson, quien se retiró con una lesión en el sexto round.

Gennady Golovkin, Jermall Charlo, Ryota Murata, Demetrius Andrade... Incluso Saúl El Canelo Álvarez, que se estaba lanzando a conquistar la división de peso súper mediano; fueron los nombres que por entonces comenzaban a sonar para Munguia. Oscar De La Hoya, uno de sus promotores desde Golden Boy, le abría las puertas a todas esas peleas en cada declaración.

Pero no. El mexicano ha pasado ya más de dos años transitando el camino equivocado, con rivales que, sea cual sea el modo en que haya logrado derrotarlos, no lo pusieron en ese camino de aspirar a un título mundial. Kamil Szeremeta, Gabriel Rosado, D'Mitrius Ballard y Jimmy Kelly no han hecho ningún favor a su carrera más que engordar su récord profesional a 40 victorias, sin empates ni derrotas.

¿Cuándo llegarán las grandes peleas para Munguía?

Jaime Munguía es dueño de un combo que no lo pone en una situación fácil para negociar grandes peleas. Por un lado, los mejores de la división lo consideran un oponente peligroso. Por el otro, no lo ven capaz de generar ganancias que hagan que correr ese riesgo valga la pena.

Sin embargo, tanto Charlo como Andrade han asegurado que sus equipos enviaron ofertas para pelear con Munguia y que estas fueron rechazadas. ¿Cuál es el problema entonces? Si el mexicano quiere imponer condiciones en las negociaciones ante los campeones mundiales, también está equivocado. O tal vez no esté buscando esas peleas tanto como expresa.