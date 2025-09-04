El escándalo se desató a finales de mayo. Jaime Munguía dio positivo en un control doping luego de la revancha que ganó ante el francés Bruno Surace e ingresó en un tiempo indefinido de suspensión hasta que se resolviera la situación. Finalmente, el caso encontró un desenlace y el Canelo Team respira.

Para la mencionada pelea contra Surace, Munguía decidió prepararse con Eddy Reynoso, entrenador de Canelo Álvarez. Claro, cuando se conoció el doping positivo, todos cuestionaron el accionar del coach, pero todo quedó atrás y la alegría en el gimnasio antes del duelo de Saúl ante Terence Crawford es generalizada.

Las investigaciones concluyeron en que se había tratado de una contaminación ajena a la ingesta del propio Munguía, quien no buscó alterar su rendimiento dentro del cuadrilátero de manera artificial y desleal. En ese sentido, el tijuanense podrá regresar al cuadrilátero en el mes de octubre, por lo que no ocultó su felicidad luego de haber sido absuelto.

Jaime Munguía podrá volver a pelear luego de ser absuelto en la acusación por dopaje. (GETTY IMAGES)

La primera declaración tras ser declarado inocente de dopaje

“La verdad que me siento muy contento de esta noticia. Me siento contento ahora sí de mi inocencia. Siempre he sido una persona limpia, un atleta limpio. La verdad creo que hay que estar en igualdad de circunstancias arriba del ring, para mí era muy penoso esto de que creían que había usado una sustancia ilegal para mejorar mi rendimiento físico”, comentó Munguía en los Martes de Café.

“Nada más decirles a todos que los suplementos que salieron contaminados no es una sustancia ilegal, no es algo que mejore mi rendimiento físico. Decirle a todos que estoy muy contento de seguir adelante, vamos a seguir adelante con mi carrera, vamos a buscar buenas peleas y algún día ser campeones del CMB”, completó.

