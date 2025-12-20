¿A qué hora es la pelea de Gero Arias vs. Tomás Mazza en Párense de Manos 3?

Una de las peleas más esperadas del Párense de Manos 3 será la que protagonizarán Gero Arias y Tomás Mazza. Dos de las personalidades más importantes en la creación de contenido de entrenamiento estarán sobre el cuadrilátero montado en el Estadio Tomás Adolfo Ducó en la contienda estelar de la jornada.

Horario pautado para Gero Arias vs. Tomás Mazza

La velada tendrá un total de 11 peleas, dejando la de Arias vs. Mazza para el final, por lo que aquellos que quieran disfrutar de la acción final deberán esperar un buen rato. En ese contexto, el horario pautado para el primer campanazo está previsto para las 21:30hs del Centro de México, 22:30hs de Bogotá y 00:30hs de Buenos Aires.

De todas maneras, como suele suceder en este tipo de eventos, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente y posibles imponderables, aunque se espera que el show marche tal lo planeado para cumplir con lo pautado. Este duelo arrastra una gran expectativa detrás, porque será uno de los pocos que se hará sin protección alguna, exponiendo el verdadero peligro del deporte.

Lo que ocurre en el stream allí se queda, por lo que la actividad más importante del día se podrá seguir mediante la plataforma Kick. A través del canal llamado LuquitaRodriguez, principal organizador del show, se podrá sintonizar la jornada desde cualquier parte del mundo y dispositivo electrónico.

