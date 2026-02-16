Qué pasa si Barcelona gana, empata o pierde ante Girona por LaLiga 2025-26

El segundo tiempo ya está en marcha en Montilivi y el partido entre el Girona y el FC Barcelona sigue 0-0. En la primera mitad, Lamine Yamal desperdició un penal que pudo haber adelantado al conjunto culé en un duelo clave para la pelea por el campeonato.

El equipo de Hansi Flick busca recuperar el liderato de LaLiga tras la contundente victoria 4-1 del Real Madrid frente a la Real Sociedad, resultado que dejó a los blancos en lo más alto de la tabla de manera momentánea.

Si Barcelona gana, volverá a ser líder

Si el Barcelona consigue la victoria en esta segunda mitad, recuperará el primer puesto de LaLiga. Superará nuevamente al Real Madrid y dependerá de sí mismo en la recta final del campeonato. Además, sería un golpe anímico importante tras la presión que implicó el triunfo merengue. El equipo volvería a tomar el control en la lucha por el título.

Si Barcelona empata, quedará a un punto del Real Madrid

En caso de que el encuentro termine igualado, el Barcelona quedará a un punto del Real Madrid en la tabla. No perdería demasiado terreno, pero dejaría escapar una gran oportunidad de volver a la cima. El empate mantendría la pelea completamente abierta. Sin embargo, obligaría a los culés a no fallar en la próxima jornada.

Si Barcelona pierde, quedará a dos puntos y será segundo

Si el Girona logra imponerse en el complemento, el Barcelona quedará a dos puntos del Real Madrid. Volvería oficialmente al segundo lugar y ya no dependería únicamente de sus propios resultados. La derrota sería un golpe fuerte en lo anímico y en lo deportivo.

En síntesis