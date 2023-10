El excampeón mundial de peso pesado está frustrado. Anthony Joshua ha afirmado que el campeón mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Tyson Fury, está “esquivando” la súper pelea británica.

No hay duda de que, si Joshua y Fury se encontraran, sería el evento más grande que este país haya visto, y ha habido numerosos intentos para que esto suceda.

Sin embargo, como suele ser el caso en peleas de esta magnitud, hay un obstáculo que resulta en el colapso de los acuerdos.

La pareja intentó llegar a un acuerdo por un título indiscutible de peso pesado en 2021, pero en cambio, un tribunal de arbitraje dictaminó que Fury pelearía contra Deontay Wilder por tercera vez. Luego, las conversaciones se reanudaron a finales de 2022, pero una vez más no lograron tener sustancia alguna.

Ahora Joshua no pudo evitar responderle a Fury en una entrevista reciente con DAZN.

“Me gustaría poder equilibrar esto, porque él se está agachando", dijo Joshua.

“Definitivamente es un pato. Si me está esquivando, no ahora, pero definitivamente es un pato. Esos son hechos, como si no se pudiera negar que es un pato”.

La última salida de Joshua fue en agosto cuando noqueó a Robert Helenius en el séptimo asalto de su competencia en el O2 Arena de Londres.