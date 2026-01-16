En las últimas horas se anunció el regreso de Canelo Álvarez al boxeo. El mexicano volverá a la acción el próximo 12 de septiembre en Arabia Saudita para intentar volver a ser campeón del mundo luego de perder todos sus cinturones supermedianos ante Terence Crawford en 2025. La gran incógnita pasa por dilucidar quién será el oponente de Saúl en una presentación que se llevará la atención del mundo entero.

Existen varios candidatos para enfrentar a Canelo dentro de siete meses, pero la lista se va a terminar reduciendo a unos pocos a medida que se vaya explicando la situación de cada uno. Si Álvarez quiere un enfrentamiento de primer nivel, en el que se pueda lucir y demostrar que aún se mantiene vigente para permanecer en la élite del deporte, entonces debe arriesgar y dejar de lado a los rivales que llegan para animarle la fiesta.

Los posibles oponentes de Canelo en septiembre

En ese contexto, sería difícil pensar en una revancha con Jaime Munguía o un duelo con Diego Pacheco, porque ninguno los dos le permitiría dejar una presentación sobresaliente. Al primer de ellos ya le ganó y el segundo todavía está terminando de acomodarse en las 168 libras.

Por otro lado, aparecen los nombres de Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz. El francés estuvo cerca de enfrentar al tapatío en su momento, pero finalmente no se dio y, luego de asegurar su lugar en los puestos más altos de la división, parece que es el momento justo para obtener una oportunidad con la leyenda.

Hamzah Sheeraz parece el principal candidato para enfrentar a Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Algo similar sucede con Sheeraz. El británico es la nueva sensación del deporte y con un brutal nocaut ante Edgar Berlanga en su última pelea dejó muy en claro que es lo más peligroso que tienen las 168 libras hoy en día. A su vez, es uno de los favoritos de Turki Al-Alshikh, el magnate encargado de promocionar las peleas de Álvarez.

De esta manera, resta esperar que pasen algunas semanas o pocos meses para que se termine de confirmar quién será el protagonista que acompañará a Canelo en su vuelta al boxeo, pero lo que está claro es que se necesita un nombre que haga ruido y que le otorgue al mexicano una oportunidad de validar su estatus de figura de primer nivel antes de que se siga dudando e instalando que sus mejores tiempos ya son cosa del pasado.

