Una de las peleas más esperadas del fin de semana de boxeo fue la que protagonizaron este sábado 22 de noviembre Jesse Bam Rodríguez y Fernando Puma Martínez. El estadounidense y el argentino se enfrentaron en una contienda que buscaba a un campeón unificado del peso supermosca y que terminó llegando de una brutal manera.

Desde el principio que se pudo apreciar la enorme diferencia de niveles entre un púgil y el otro. Rodríguez salió a marcar el ritmo de la pelea, sin dejar pensar a su rival. Con una presión incesante, Bam necesitó apenas un par de asaltos para debilitar al Puma gracias a combinaciones largas que generaban sorpresa, porque impactaba arriba y abajo con la misma contundencia.

El tremendo KO de Bam sobre el Puma

De cara a la segunda mitad de la pelea Martínez ya lucía cansado, agotado por lo que estaba viviendo sobre el cuadrilátero. A pesar de que intentaba responder con volados que tenían como objetivo un KO salvador, finalmente la jerarquía se terminó imponiendo en el décimo asalto.

El argentino estaba yendo hacia adelante con corazón, con todo su orgullo expuesto y fue entonces que llegó el final. Rodríguez aprovechó un momento de descuido de su rival y conectó un tremendo cruzado de izquierda que impactó en la mandíbula de su oponente. El Puma se fue a la lona y solamente quedó tiempo para una cuenta hasta 10 que terminó por sentenciar la historia.

De esta manera, Rodríguez ahora es dueño de los cinturones AMB, OMB y CMB del peso superpluma. Aunque pueda sonar lógico que Martínez quiera una revancha para intentar recuperar su corona, lo cierto es que la supremacía de Bam fue tal que todo indica que el estadounidense tendría otros objetivos más importantes en mente.

En síntesis

Jesse Bam Rodríguez se enfrentó a Fernando Puma Martínez el sábado 22 de noviembre .

se enfrentó a el . Rodríguez ganó por un tremendo KO en el décimo asalto al conectar un cruzado de izquierda.

ganó por un tremendo en el al conectar un cruzado de izquierda. El ganador Rodríguez ahora posee los cinturones AMB, OMB y CMB del peso supermosca.

