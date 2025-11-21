Canelo Álvarez definió su futuro en el boxeo: ¿Revancha con Terence Crawford o retiro?

La derrota que sufrió Canelo Álvarez ante Terence Crawford el pasado mes de septiembre le significó al tapatío perder su corona indiscutida y unificada de los supermedianos. Además, para el mexicano significó el hecho de perder un importante prestigio en el mundo del boxeo, el mismo que intentaría recuperar con una decisión más que contundente.

Canelo quiere una revancha con Crawford

Según trascendió en las últimas horas, Canelo estaría seguro de que el próximo camino que debe tomar es una revancha con Crawford. El tapatío se hizo presente en los estudios de TV Azteca y se reveló que su principal intención es volver a compartir el cuadrilátero con Bud, esta vez para dejar una imagen más contundente, que le permita callarle la boca a todos aquellos que piensan que su mejor momento ya pasó.

“Saúl ‘Canelo’ Álvarez visitó TV Azteca y dejó claro sobre sus planes para el próximo año. Confirma su objetivo: ir por la revancha ante Terence Crawford. Antes de que finalice el 2025 Canelo estuvo de visita en TV Azteca, su casa, y habló de los planes que vienen para el próximo año donde incursionará en diferentes proyectos deportivos. Además reiteró que su prioridad deportiva arriba del ring es la revancha en contra de Terence Crawford, misma que ya se está negociando, misma que quiere a como dé lugar”, revelaron desde Azteca Deportes.

Canelo Álvarez desea una nueva pelea con Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

En un primer momento, los planes indicaban que el regreso de Canelo a los cuadriláteros sería en febrero de 2026, pero todo se modificó tras la inesperada operación de codo por la que tuvo que atravesar Saúl. De esta manera, los tiempos indican que su regreso sería hasta mediados del próximo año.

En ese sentido, el mundo del boxeo comienza a ilusionarse con la posibilidad de ver un segundo capítulo de la pelea más convocante de los últimos tiempos. Canelo y Crawford rompieron todo tipo de récords, lo que hace pensar que una revancha, con el mexicano sediento de venganza, puede aumentar los números todavía más, tanto en las bolsas económicas de los protagonistas como en los interesados por disfrutar del enfrentamiento.

