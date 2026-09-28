Canelo Álvarez cada vez más cerca del retiro

El próximo 31 de octubre Saúl Álvarez tendrá una pelea contra Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita. Ante ello, este lunes, el entrenador y formador del “Canelo”, ‘Chepo’ Reynoso dio declaraciones sobre la posibilidad de que el boxeador mexicano esté viviendo sus últimas peleas debido a toda su trayectoria en el pugilismo.

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En una entrevista que sostuvo con La Afición, Reynoso mencionó que aunque no está presente con él, tiene mucha comunicación con el Canelo y con Eddy Reynoso, por lo que está al tanto de cómo se está llevando a cabo su preparación para esta pelea y reconoció la labor del boxeador mexicano ante las críticas que se le hacen.

“Él, los títulos que ha logrado, los ha logrado porque es bueno”, apuntó Reynoso, pero además dejó en claro que su próximo rival es un joven fuerte y que buscará a toda costa vencer al Canelo. Fue precisamente ahí donde viendo el análisis de sus palabras habló de la posibilidad de que Álvarez pueda colgar los guantes muy pronto.

¿Se retira el Canelo Álvarez?

“Yo creo que son las últimas peleas de Saúl, para ser sensato, porque son muchos años. 21 años de profesional no es tan fácil”, señaló. De acuerdo con sus palabras cree que ya tiene lo que ha forjado en estos años y que no es necesario tratar de que su nombre sea mayo, puesto que no tiene más qué demostrar en este deporte.

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“Él ya no tiene que demostrarle al mundo ni a nadie quién es el Canelo. Él ya hizo una historia grande (…) “Boxeo, nada me debes; boxeo, estamos en paz”, culminó. Aunque estas son las palabras de Reynoso, Canelo no ha mencionado nada al respecto sobre su carrera, pero estas aseveraciones de alguien tan cercano podrían augurarlo.

En síntesis