La dura crítica de Juan Manuel Márquez a Canelo Álvarez: “No lo enfrentan con rivales de verdad”

Dinamita fue contundente a la hora de referirse a la trayectoria de Saúl y los oponentes que ha tenido a lo largo del camino.

Las voces autorizadas del pugilismo mexicano volvieron a hacer ruido en torno a la figura de Canelo Álvarez. El excampeón mundial Juan Manuel Márquez cuestionó sin rodeos la selección de rivales que ha caracterizado el recorrido del tapatío en los últimos años, argumentando que los desmedidos intereses financieros de la industria han blindado su trayectoria por encima de las verdaderas exigencias deportivas sobre el tapiz.

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Durante su participación en El Posscass de Compass junto a exfutbolistas como Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas, el histórico noqueador repasó el panorama actual del pugilismo y puso la lupa sobre el manejo de la carrera de la leyenda de los supermedianos. Márquez reconoció que Álvarez lleva una estrategia muy bien calculada, pero lamentó que evite cruzarse con los contrincantes más peligrosos de las divisiones que domina.

Para Márquez, Canelo no tuvo peleas difíciles

En ese sentido, Dinamita expresó su postura respecto al criterio con el que el equipo de Saúl escoge a sus oponentes: “Ha sido una carrera bien llevada, una carrera bien estudiada. No lo enfrentan con el que tiene que enfrentar, no pelea con los que tiene que pelear. Pero bueno, eso es por el negocio. Estamos hablando del negocio del boxeo”.

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Y también añadió: “Es mi minita de oro. Hay que cuidarla, ¿no? No hay que exponerla. ¿Por qué? Porque este güey le puede ganar. Entonces, si le ganan, se me va a acabar mi minita de oro. Es un peleador disciplinado, un peleador que entrena bien, eso sí no hay que negarlo. Se entrena, se prepara”.

Para cerrar la discusión, Márquez y los integrantes de la mesa coincidieron en que el enfrentamiento estelar que todo el ambiente exige es contra David Benavidez. Según la visión del Dinamita, concretar ese choque resultaría sumamente positivo “para el boxeo, por el bien del boxeo y por el bien de los aficionados”, convirtiéndose en la oportunidad perfecta para que Canelo revalide su calidad ante el retador más exigente del momento.

En síntesis

Juan Manuel Márquez cuestionó la selección de rivales en la carrera de Canelo Álvarez.

cuestionó la selección de rivales en la carrera de Canelo Álvarez. Juan Manuel Márquez criticó que Canelo evite pelear contra rivales peligrosos por negocio.

criticó que Canelo evite pelear contra rivales peligrosos por negocio. Juan Manuel Márquez y la mesa señalaron que Canelo debe enfrentar a David Benavidez.