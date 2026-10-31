Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: cartelera completa, horarios de la velada de box y cómo ver en VIVO

Se viene el duelo más esperado del año y aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas de nada.

En algún momento la espera se hizo larga, pero, finalmente, los meses y días pasaron, y la pelea de Canelo Álvarez ante Christian Mbilli ya está aquí, ya es un hecho. El mexicano buscará recuperar la corona CMB del peso supermediano ante el francés que tiene la faja en su poder. Con todos los condimentos sobre la mesa, es tiempo de que suene la campana.

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La mayoría del mundo del boxeo sostiene que es una gran oportunidad de Canelo para demostrar vigencia tras la última derrota sufrida ante Terence Crawford en septiembre del año pasado. Sin embargo, la expectativa está en su punto máximo y ya no hay tiempo para hacer pronósticos, solamente queda ver la acción.

La pelea contará con una gran cartelera de respaldo, por lo que las más de 8.000 personas que estarán en el ANB Arena de Riad no solo esperarán el duelo estelar. En ese sentido, hay que decir que los combates preliminares comenzarán alrededor de las 10:00hs del Centro de México, 11:00hs en Bogotá y 13:00hs de Buenos Aires. Por su parte, el combate entre Álvarez y Mbilli tiene horario previsto para las 14:00hs de México, 15:00hs en Bogotá y 17:00hs de Buenos Aires.

Una aclaración muy importante: el combate podrá ser seguido de manera exclusiva mediante DAZ. Además, aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO para que no te pierdas ningún detalle de un día que promete ser histórico.

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Cartelera completa de la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli

Carl Jammes Martin vs. David Picasso | Peso gallo

| Peso gallo Nikita Zon vs. Jaime Munguía | Peso supermediano

| Peso supermediano Lorenzo Parra vs. Rafael Espinoza | Peso pluma

| Peso pluma Arthur Biyarslanov vs. Lindolfo Delgado | Peso superligero

| Peso superligero Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli | Peso supermediano

¿A qué hora empieza la cartelera de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 10:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 14:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli según país

México: 10:00hs

Colombia – Perú: 11:00hs

Chile – Estados Unidos: 12:00hs

Argentina: 13:00hs

España: 18:30hs

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¿Dónde ver la cartelera de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?

Toda la acción podrá ser seguida únicamente mediante DAZN en todo el mundo.

En síntesis