La rivalidad entre Canelo Álvarez y Terence Crawford sigue marcando la conversación del boxeo mundial, incluso meses después de su primer enfrentamiento. Aquel duelo de septiembre dejó en claro la magnitud deportiva y mediática de ambos, además de abrir interrogantes sobre el futuro inmediato de la categoría supermediana. En ese escenario, mientras los aficionados especulan con la posibilidad de una revancha, surgió un detalle que podría definir por completo el rumbo de las negociaciones.

Publicidad

Publicidad

Crawford pelea con Canelo solo por 100 millones

Ese detalle es el requisito económico que impuso Crawford, quien aseguró que solo volverá a pelear con Canelo si recibe 100 millones de dólares. El estadounidense, que en la primera pelea ganó cerca de 50 millones, considera que una segunda edición del combate exige una paga acorde a la magnitud del evento y al riesgo que representa medirse nuevamente con el mexicano. De esta manera, puso sobre la mesa una condición que muchos consideran desmedida.

La postura de Crawford contrasta con las intenciones de Canelo, quien ya comunicó que busca revancha para mediados de 2026 con el objetivo de recuperar los cinturones supermedianos que perdió. Para el tapatío, volver a enfrentarse a Crawford es tanto una cuestión deportiva como de legado, un desafío que permitiría equilibrar una rivalidad que hoy tiene dueño claro. Sin embargo, el alto precio solicitado por el norteamericano amenaza con trabar cualquier avance entre ambos equipos.

Terence Crawford quiere aprovechar su posición sobre Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, Crawford sostiene que su pedido no es un capricho, sino el reflejo del impacto comercial que generaría una revancha. En su visión, el primer combate probó que existe un mercado gigantesco para este enfrentamiento, y que duplicar su ganancia anterior es una forma de valorar su desempeño y su estatus actual como campeón indiscutido de la división. En ese sentido, dejó claro que no está dispuesto a negociar por una cifra menor.

El futuro de esta posible revancha depende ahora de la disposición de los promotores y plataformas para financiar una bolsa tan elevada. Si el negocio acompaña, el combate podría transformarse en uno de los más lucrativos de la historia moderna; si no, Canelo deberá evaluar otros caminos para recuperar su posición en los supermedianos. Lo cierto es que, más allá de la voluntad de ambos, el precio fijado por Crawford ya cambió por completo la conversación.

ver también La inesperada pelea que quiere David Benavidez tras vencer a Anthony Yarde

En síntesis

El boxeador Terence Crawford impuso una condición de $100 millones de dólares para una revancha.

impuso una condición de para una revancha. En el primer enfrentamiento, el estadounidense Terence Crawford ganó aproximadamente $50 millones .

ganó aproximadamente . Canelo Álvarez busca una revancha para mediados de 2026 por los cinturones supermedianos.

Publicidad