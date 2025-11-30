David Benavidez atraviesa uno de los momentos más estables de su carrera y, aun así, ya proyecta metas que van más allá de títulos y defensas. Entre ellas, una destaca con especial fuerza: cumplir su sueño de presentarse en el mítico estadio de Wembley. En ese escenario ideal, el rival que visualiza no es un veterano consagrado, sino el joven talento británico Ben Whittaker.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, Benavidez reconoce que no es un combate que esté buscando de inmediato. El Monstruo Mexicano entiende que Whittaker aún está en una etapa de crecimiento, aunque no descarta que sus caminos terminen cruzándose. Para él, la afición inglesa y la energía única del Reino Unido representan un desafío que desea vivir en el punto exacto de explosión de ambos boxeadores.

Benavidez buscaría una pelea con Ben Whittaker

Whittaker, de 28 años, posee un historial breve pero contundente: diez combates, 10 victorias y un solo empate. Su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 confirmó lo que muchos entrenadores ya intuían: que se trata de uno de los prospectos más brillantes en el peso semipesado. En ese sentido, Benavidez observa en él un estilo llamativo, técnico y explosivo, capaz de generar intriga sobre lo que puede ofrecer sobre el cuadrilátero.

Ben Whittaker aparece en el radar de David Benavidez para el futuro. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Aun así, el estadounidense insiste en que la madurez profesional de Whittaker será clave para concretar el duelo. Más allá de la experiencia, Benavidez visualiza ese combate en un escenario masivo como Wembley, donde la presión se multiplica y el ambiente se vuelve parte de la pelea. “Es uno de mis sueños pelear allá. La afición y la energía son increíbles. Tal vez contra Ben Whittaker. Necesita más experiencia, pero ojalá en el futuro podamos hacerlo realidad”, expresó Benavidez con Carl Froch.

De esta manera, el presente competitivo de Benavidez sigue sólido. Viene de derrotar a Anthony Yarde y consolidarse como uno de los mejores semipesados del mundo, con títulos del CMB y AMB regular en su poder. Su ruta inmediata parece apuntar a desafíos de élite frente a figuras como Dmitry Bivol o Artur Beterbiev, aunque también ha surgido la posibilidad de subir a 200 libras para enfrentar a Gilberto el Zurdo Ramírez el 2 de mayo. Todo por definirse.

ver también El sorprendente pronóstico de Julio César Chávez Jr. para la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua

En síntesis

David Benavidez sueña con pelear en el estadio de Wembley contra el boxeador británico Ben Whittaker .

sueña con pelear en el estadio de contra el boxeador británico . Whittaker , de 28 años , tiene récord de nueve victorias (seis KO) y un empate en diez combates .

, de , tiene récord de (seis KO) y un empate en . Benavidez posee títulos del CMB y AMB en peso semipesado tras vencer a Anthony Yarde.

Publicidad