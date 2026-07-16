Cara a cara de La Velada del Año 6: hora y cómo ver EN VIVO vía streaming

El tiempo pasó veloz, por lo que ya es momento de disfrutar de una nueva Velada del Año. El 25 de julio, se llevará a cabo la sexta edición del evento de boxeo de celebridades organizado por Ibai Llanos y este jueves será el cara a cara en el que los protagonistas se verán a pocos días de compartir el cuadrilátero.

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Dónde y cuándo es el cara a cara de la Velada del Año 6

En el Teatro Coliseum de Barcelona, se espera la presencia de la máxima cantidad de peleadores en el lugar de los hechos, teniendo en cuenta que algunos presentan compromisos personales que les imposibilitan cumplir con la cita boxística.

A partir de las 11:00hs del Centro de México, 12:00hs de Bogotá y 14:00hs de Buenos Aires se espera que comience el show que podrá ser seguido por las distintas redes sociales de Ibai por su canal de Youtube y Twitch. Con peleas muy esperadas por los aficionados, se espera que el primer encuentro sea tan intenso como lo que se imagina que se vivirá sobre el cuadrilátero.

Cuándo es la Velada del Año 6

La Velada del Año VI (6) se llevará a cabo el 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, recinto en el que se llevó a cabo la edición de 2025. Si bien Ibai supo llevar este evento a un escenario de renombre como el Santiago Bernabéu en 2024, las restricciones de horario para la finalización del evento inclinaron la balanza para volver a elegir La Cartuja.

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Shows musicales de la Velada del Año

Por otro lado, en los últimos días finalmente se confirmaron quiénes serán los artistas encargados de brillar en el escenario con los shows musicales que se brindan ente medio de los combates del día. Yandel, Juanes, Lucho RK y La Pantera, Anuel AA y Bad Gyal fueron los elegidos por la organización para aportar el entretenimiento.

Los 10 combates confirmados de la Velada del Año 6

Edu Aguirre vs. Gastón Edul Fabiana Sevillana vs. La Parce Clersss vs. Natalia MX Lit Killah vs. Kidd Keo Alondrissa vs. Angie Velasco Gero Arias vs. Viruzz Samy Rivers vs. Roro Marta Díaz vs. Tatiana Kaer Fernanfloo vs. Plex Illojuan vs. The Grefg

En síntesis

Ibai Llanos organizará la sexta edición de La Velada del Año el 25 de julio .

organizará la sexta edición de La Velada del Año el . El evento de boxeo de celebridades se realizará en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

de Sevilla. El cara a cara de los protagonistas se programó en el Teatro Coliseum de Barcelona.