Nuevo campeón mexicano: William Camarón Zepeda venció a Lamont Roach y obtuvo el cinturón CMB ligero

Camarón cumplió con creces con su anhelo más grande y dejó atrás a un durísimo rival para proclamarse monarca de las 135 libras.

La pelea más importante del fin de semana fue protagonizada por William Zepeda y Lamont Roach. El mexicano y el estadounidense se enfrentaron en Las Vegas con el título CMB del peso ligero en juego en un combate muy esperado. Finalmente, la victoria terminó quedando en manos de Zepeda por la vía de la decisión unánime.

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Desde el primer instante de combate que ambos salieron a representar sus estilos de ir hacia adelante, por lo que el espectáculo cautivó a los presentes desde muy temprano en la contienda. El que manejó el ritmo de las acciones fue Zepeda con una intensidad que pareció haber sorprendido a un Roach que no esperaba ese nivel por parte del mexicano.

Así le ganó Camarón Zepeda a Lamont Roach

Con el correr de los asaltos, la tendencia de Camarón presionando y llevando a Lamont a la corta distancia se sostuvo, dejando mejor parado al mexicano, quien lucía más contundente y rápido. Roach comenzó a notarse frustrado al no poder soltar las manos ni encontrarle la solución al problema que le presentaba su oponente.

Aunque en los asaltos finales llegó el intento de remontada por parte del estadounidense, la realidad es que Zepeda no estuvo ansioso y pudo llegar al último campanazo sin sufrir mayores sobresaltos. Finalmente, los jueces le dieron la victoria de forma unánime con tarjetas de 116-112 en dos ocasiones y 118-110 en la restante.

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De esta forma, Camarón suma un nuevo título para México en el boxeo. Luego del intento fallido de llegar a la gloria el año pasado ante Shakur Stevenson, esta vez no perdonó y demostró la determinación necesaria para proclamarse como uno de los pugilistas más destacados de la actualidad.

En síntesis

William Zepeda venció por decisión unánime a Lamont Roach en Las Vegas.

venció por decisión unánime a Lamont Roach en Las Vegas. El boxeador mexicano conquistó el título mundial ligero del CMB en este combate.

en este combate. Las tarjetas oficiales de los jueces marcaron 116-112, 116-112 y 118-110 a favor de Zepeda.