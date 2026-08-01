¿Cuánto dinero obtuvo Lamont Roach por perder la pelea vs. William Camarón Zepeda?

La pelea más importante del sábado 1 de agosto estuvo protagonizada por Lamont Roach. El estadounidense se enfrentó al mexicano William Zepeda en una contienda que tuvo el cinturón CMB del peso ligero en juego y que le permitió al norteamericano llevarse una fortuna de dinero a casa por subir al cuadrilátero.

Publicidad

La fortuna que recibió Lamont Roach vs. William Zepeda

En ese contexto, hay que decir que las ganancias de Roach por pelear ante Zepeda ascienden a cerca de los 4 millones de dólares. Este tipo de bolsas representan un salto significativo dentro de su carrera y en esta ocasión no fue diferente, especialmente al tratarse de una pelea que involucró un título mundial interino y una vitrina de primer nivel.

Esto se reparte entre lo acordado previamente, la venta de entradas y los PPV, que hacen alusión a aquellos usuarios que pagan por ver el evento a través de sus pantallas. Competir en una plaza como Las Vegas representa un prestigio y un lujo que obtienen unos pocos, por lo que estar presente en dicho escenario significa que los números aumentan en todo sentido.

Lo que sigue para Roach es reinventarse. Tras no haberse podido quitar la espina de ser campeón luego de dos empates consecutivos ante Gervonta Davis e Isaac Cruz, aún continúa sin tener un trono en su poder, por lo que ese estatus consolidado de estrella que anhela deberá seguir esperando.

Publicidad

En síntesis