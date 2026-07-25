¿Cómo les fue a los mexicanos que pelearon en La Velada del Año 6?

Si había un país que tenía la expectativa alta por los protagonistas que iban a estar en representación de su bandera, ese era México. Sacando a España, que por ser el país organizador y epicentro de las acciones en el Estadio La Cartuja de Sevilla, los boxeadores mexicanos marcaron presencia importante con dos figuras sobre el cuadrilátero.

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Los resultados que obtuvieron los mexicanos en La Velada del Año 6

En el primer turno, Natalia MX apareció en escena para darle paso al segundo combate del evento con un duelo más que interesante ante Clersss. La visitante fue superior a la local y así quedó demostrado a lo largo de los tres asaltos que tuvo el enfrentamiento. Para los jueces el resultado fue claro y la victoria terminó quedando en manos de la mexicana por decisión unánime, sin lugar a la duda.

En segundo lugar fue el momento de Samy Rivers, quien se enfrentó a la española Roro. Sobre su presentación había mucha expectativa, ya que se esperaba una victoria más bien sencilla ante una protagonista que había perdido el año pasado. Sin embargo, la europea regaló una pelea espectacular y la latina tuvo que trabajar más de lo que pensaba. De cualquier manera, salió airosa de la situación y el triunfo se lo terminó llevando por decisión unánime.

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Aunque el saldo fue neutro en los resultados, ya que fue una sola victoria y otra derrotas, lo cierto es que México tuvo su nombre asegurado en el universo streamer. Tanto Natalia como Rivers generan millones de visitas en sus redes sociales, lo que implica que el reconocimiento que obtienen va más allá de un resultado deportivo. De todas maneras, se espera que el próximo año se revierta la tendencia y que los triunfos aparezcan en mayor medida.

En síntesis

La boxeadora Natalia MX venció por decisión unánime a la española Clersss en Sevilla.

venció por decisión unánime a la española Clersss en Sevilla. La mexicana Samy Rivers derrotó por decisión unánime a la local Roro.

derrotó por decisión unánime a la local Roro. El evento internacional se celebró en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.