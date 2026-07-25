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LA VELADA DEL AÑO

¿A qué hora pelean Edu Aguirre vs. Gastón Edul en La Velada del Año 6 de Ibai Llanos?

Repasa los detalles más importantes sobre el duelo entre el periodista español y el argentino.

Edu Aguirre y Gastón Edul prometen dar show en La Velada del Año.
© INSTAGRAMEdu Aguirre y Gastón Edul prometen dar show en La Velada del Año.

Se acabó la espera y es momento de sumergirse en la emoción de La Velada del Año 6. Este sábado 25 de julio, las gradas del Estadio La Cartuja de Sevilla vibrarán con algunas de las figuras más influyentes del panorama actual. El ring recibirá en esta oportunidad el duelo de Edu Aguirre frente a Gastón Edul, y aquí te detallamos todo lo necesario para no perdértelo.

El horario esperado para la pelea de Edu Aguirre vs. Gastón Edul

La batalla entre Edu Aguirre y Gastón Edul es otro de los platos fuertes dentro de los 10 combates fijados para la fecha. Se prevé que el cruce sobre el cuadrilátero arranque, aproximadamente, a las 13:00 hs del Centro de México, 21:00 hs en Madrid y 16:00 hs de Buenos Aires.

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Hay que tener en cuenta que el timing definitivo dependerá de la fluidez de la jornada, puesto que la velada intercala el boxeo con recitales en vivo de grandes estrellas de la música, pensados para amenizar la tensión que se vive en el recinto.

¿Dónde ver el evento en vivo?

Las acciones principales de la jornada podrán disfrutarse únicamente mediante el canal de Twitch de Ibai Llanos. Asimismo, aquí en Bolavip te ofreceremos un despliegue informativo especial con una transmisión EN VIVO y MINUTO a MINUTO con cada detalle de este gran show.

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IlloJuan vs. TheGrefg: cartelera completa, orden de peleas, horarios de La Velada del Año 6 de Ibai Llanos y cómo ver EN VIVO

En síntesis

  • Edu Aguirre y Gastón Edul se enfrentarán este sábado 25 de julio en Sevilla.
  • El combate de boxeo amateur se disputará en el Estadio La Cartuja.
  • El evento de Ibai Llanos se transmitirá en vivo por Twitch.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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