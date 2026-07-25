¿Cuánto dinero gastó Ibai Llanos en la organización de La Velada del Año 6?

El streamer español volvió a superar lo hecho en la edición anterior, aunque no todo fue pérdida para él.

El Estadio La Cartuja de Sevilla fue la sede oficial de La Velada del Año 6. Este impresionante show de boxeo amateur, que tuvo lugar el sábado 25 de julio de 2026, cumplió con creces todas las expectativas de la audiencia global. Sin embargo, detrás del brillo de las luces y los combates existe una millonaria estructura financiera digna de analizar.

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El dinero que invirtió Ibai Llanos en La Velada del Año

El creador de contenido Ibai Llanos desembolsó una suma de 10 millones de dólares para la ejecución total del evento. La mitad de este presupuesto se destinó de forma exclusiva a cubrir los complejos requerimientos técnicos y de producción de la jornada.

Los 5 millones restantes sirvieron para saldar las bolsas económicas de los 20 púgiles participantes. Asimismo, este dinero financió los espectáculos en vivo de artistas internacionales de primer nivel como Anuel o Yandel y diversos gastos logísticos derivados de la organización.

Cabe aclarar que semejante inversión no provino de los fondos bancarios personales del organizador. El festival cuenta con el respaldo financiero de patrocinadores de élite y marcas de gran renombre mundial que sustentan la viabilidad del proyecto.

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Esta colosal cifra económica se equipara a transacciones de mercados tradicionales como los fichajes del fútbol, los premios de un Grand Slam de tenis o los contratos individuales de la NBA. ¿El despliegue del espectáculo final justifica semejante nivel de inversión monetaria?

En síntesis