Willyrex vs. Auronplay: la pelea que calienta La Velada del Año 7

Este sábado se llevó a cabo La Velada del Año, el evento de boxeo organizado por el streamer Ibai Llanos que volvió a llenar el Estadio La Cartuja y reunir millones de espectadores a través de las pantallas alrededor del mundo. En ese sentido, ya se está pensando en una séptima edición de la gran cita, la cual tiene una pelea de primer nivel lista para confirmarse.

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El desafío de Willyrex a Auronplay

Tras el show, quien tomó la palabra fue Willyrex. La leyenda de la creación de contenido mantiene su vigencia con el paso de los años y entiende que es el momento justo para dar un golpe sobre la mesa. En ese sentido, desafío a otro ícono de Internet como lo es Auronplay para protagonizar la que sería la pelea más importante de la historia de La Velada.

“Va a haber Velada del Año VII… Auronplay, nos vemos en La Velada del Año 7”, comentó Willy de forma breve ante la multitud. De todas maneras, fueron suficientes palabras para que el ambiente se encendiera y comenzara a ilusionar con ver a las leyendas compartiendo un ring de boxeo. ¿Se dará?

WILLYREX CONFIRMA SU PELEA CONTRA AURONPLAY EN LA VELADA DEL AÑO 7 pic.twitter.com/UdinKgJJWM — Pi (@Pi1913_) July 26, 2026

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Por el momento, no existió una respuesta como tal de Auron, por lo que el misterio se mantiene en el aire. Lo que parece estar claro es que el cambio de hábitos que mostró Willy en sus redes sociales, entrenando y cuidando su salud mucho más, lo ha motivado a querer tomar el desafío de subirse a un ring.

De esta manera, resta esperar ver si las negociaciones avanzan. Auron ya ha dicho en más de una ocasión que se siente bastante lejos de aceptar formar parte de la fiesta del boxeo de celebridades, pero el tiempo puede modificar cualquier tipo de pensamiento, por lo que los fanáticos no deben perder la ilusión hasta oír una última palabra.

En síntesis

Willyrex desafió a Auronplay para boxear en la próxima edición de La Velada del Año.

desafió a Auronplay para boxear en la próxima edición de La Velada del Año. El streamer Ibai Llanos organizó el multitudinario evento de boxeo en el Estadio La Cartuja.

organizó el multitudinario evento de boxeo en el Estadio La Cartuja. El festival de boxeo amateur y entretenimiento planea su séptima edición, La Velada 7.