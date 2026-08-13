Falleció Prichard Colón: la promesa del boxeo que luchó por su vida tras un golpe ilegal

El puertorriqueño perdió la vida a los 33 años tras ser víctima de la trampa y la brutalidad del deporte.

El deporte está de luto. Este jueves se confirmó el fallecimiento de Prichard Colón a los 33 años de edad. Luego de una dura batalla contra la vida, finalmente el puertorriqueño perdió la vida tras permanecer años en estado vegetativo y haber luchado hasta recuperarse un poco de todo lo que deseaba.

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“Buenos días mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal, ahora está en mejor mundo”, escribió su padre en redes sociales para compartir la triste noticia.

Qué le sucedió a Prichard Colón

En 2015, luego de un inicio de carrera auspicio y lleno de éxitos, Prichard llegó a una pelea que podía ser determinante para el futuro. El rival de turno fue Terrel Williams y lo que menos se imaginaba Colón era que esa iba a ser su despedida de los cuadriláteros. En medio de gestos desafiantes, momentos intentos y golpes ilegales, el combate terminó de la peor manera posible.

Tras una serie de quejas por parte de Colón de golpes ilícitos a la nuca por parte de Williams que fueron ignorados por el réferi, Prichard descargó su ira con un impacto artero a las zonas bajas de su rival. Instantáneamente le descontaron dos puntos, pero lo peor estaba por venir. Terrel seguía con tono muy provocador y un nuevo puñetazo aterrizó sobre la parte posterior de la cabeza de la promesa.

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Mientras Colón no conseguía ponerse de pie, su rival lo acusaba de estar demorando con intención, pero lo que no sabía Williams era el daño que había causado. Derrame cerebral e internación inmediata luego de que se desmayara en los vestuarios. Esa fue la última vez que Prichard pisó un cuadrilátero. Exactamente, pasó 221 días en coma. Perdió la capacidad del habla y de los movimientos autónomos y su familia ha estado incansablemente junto a él asistiéndolo las 24 horas de del día.

Luego de múltiples esfuerzos médicos, Prichard había logrado recuperar una pequeña parte de la motricidad y en algún se lo había visto golpeando una bolsa de boxeo. Su máximo anhelo era convertirse en campeón del mundo y algo de eso se lo llevó en su corazón.

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En síntesis