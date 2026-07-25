¿Quiénes ganaron en la Velada del Año 6 de Ibai Llanos? Todos los resultados de las peleas en Sevilla

La Velada del Año 6 se llevó todas las miradas. El mundo estuvo pendiente de la acción que se desarrolló en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde las celebridades más importantes de Latinoamérica y España se subieron al cuadrilátero para deleitar a los espectadores con sus presentaciones. Desde favoritos hasta sorpresas, los cinturones quedaron en manos de los que mejor hicieron las cosas ante los ojos del planeta.

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Todos los ganadores de La Velada del Año 6

Las primeras en subir al cuadrilátero fueron Fabiana Sevillana y La Parce. Luego de tres asaltos de pura acción, la colombiana se terminó imponiendo con mejor ritmo en el final y se quedó con la victoria por la vía de la decisión de los jueces. El show comenzaba con el pie derecho.

Unos minutos más tarde, fue el momento Natalia MX y Clersss. La mexicana fue superior a la española y logró una victoria que le permitió a México obtener la primera de dos victorias que iría a buscar al final de la jornada. El triunfo quedó en manos de los jueces.

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Toda la atención se centró en el duelo de periodistas entre Edu Aguirre y Gastón Edul. El español y el argentino se midieron un combate intenso que se fue para las dos lados en distintos momentos. Sin embargo, el europeo fue más contundente y demostró más calidad para quedarse con la victoria de manera merecida y justificada en la decisión divida 4-1 en los jueces.

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Aquí había una enorme expectativa, pero el show terminó quedando por debajo de las expectativas. Aunque Tatiana Kaer había iniciado con mayor intensidad, Marta Díaz se fue acomodando con el correr de los minutos y supo controlar la presión en La Cartuja. Otra victoria en la decisión de los jueces.

El show aquí sí no dejó a nadie insatisfecho. Gero Arias y Viruzz se enfrentaron en la única pelea del día sin casco. El argentino lució mucho más potente, encontró un derribo en el primer asalto y supo resistir los embates de su rival. Otro triunfo por decisión unánime clara.

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Intensidad es la palabra que describe a esta pelea. Ambas salieron a darlo todo desde el primer instante, por lo que todo indicaba que la victoria se iba a quedar en manos de quien aguatara más el ritmo. Esa fue Angie Velasco, quien se aprovechó de la falta de aire de Alondrissa y le dio una victoria a Argentina por una nueva decisión de los jueces.

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Para seguir la racha de Angie Velasco apareció Lit Killah. El cantante argentino se enfrentó a su colega español Kidd Keo y cumplió con lo que se esperaba de él al superar en ritmo a su oponente. No fue una superioridad abrumadora, pero sí la justa para convencer a los jueces de darle la victoria.

El segundo turno de México quedó en manos de Rivers. Samy se midió a la local Roro y la contienda fue sumamente igualada, pero la localía terminó inclinando la balanza a favor de la española, quien se quedó con su primera victoria en La Velada tras la derrota en 2025.

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Aquí, la ventaja estaba clara, pero la expectativa muy alta. Plex se enfrentó a Fernanfloo en la contienda coestelar del día y demostró su nivel al vencer al centroamericano por decisión unánime sin dejar dudas sobre su nivel en el cuadrilátero.

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El cierre de la jornada lo entregaron TheGrefg e IlloJuan. Los españoles se midieron en una contienda muy esperada por los miles y millones de seguidores que tienen a lo largo del mundo. TheGrefg aprovechó la experiencia que le dio su participación en La Velada del año pasado y derrotó a un rival que dio lo mejor de sí. Victoria en la decisión de los jueces.

En síntesis