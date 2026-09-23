Confirman próximo retador para Teófimo López y se aleja de Ryan García

El monarca de las 147 libras tendría un desafío que no le permitiría organizar un duelo con King.

El panorama para el futuro inmediato de Teófimo López quedó definido oficialmente por las autoridades del boxeo internacional. Tras consagrarse como el nuevo monarca de las 147 libras al vencer con claridad a Rolly Romero, el pugilista de raíces hondureñas ya sabe a quién deberá enfrentar para defender su recién conquistada corona en la división wélter.

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La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tomó cartas en el asunto y emitió el mandato oficial para la categoría, designando al británico Jack Catterall como el retador mandatorio al título. De esta forma, el organismo rector le exige al campeón vigente cumplir con la obligación reglamentaria de medir al aspirante número uno del escalafón.

Para concretar el combate, la entidad otorgó un plazo límite estricto a las partes involucradas. Los equipos de ambos peleadores disponen hasta el próximo 22 de octubre para cerrar las negociaciones y pactar las condiciones económicas del pleito; de lo contrario, la contienda irá directo a una subasta de bolsa (purse bid) abierta al mejor postor.

Ryan García no pelearía con Teófimo López. (GETTY IMAGES)

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Esta resolución reglamentaria impacta de lleno en la agenda y las aspiraciones comerciales del rey wélter. El mandato de la AMB frena de manera temporal las conversaciones que existían para concretar un choque de alto perfil contra Ryan García, una megapelea taquillera que estaba sobre la mesa pero que ahora deberá esperar su turno.

Jack Catterall busca destronar a Teófimo López. (GETTY IMAGES)

Con las cartas tiradas sobre el tapiz, Teófimo deberá enfocar toda su atención en resolver la defensa obligatoria ante un rival peligroso como Catterall. Si el campeón pretende mantener el cinturón en su poder y buscar desafíos más lucrativos en el horizonte, no le quedará más remedio que superar primero este escollo mandatorio sobre el cuadrilátero.

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En síntesis