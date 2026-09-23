Canelo Álvarez le respondió a todos los que lo acusan de estar viejo: “No necesito…”

Canelo Álvarez salió al cruce de los detractores y de su próximo rival, Christian Mbilli, quienes han insinuado que los años le están pasando factura sobre el cuadrilátero. El campeón mundial supermediano del CMB advirtió que sobre el ring demostrará que su calidad permanece intacta, dejando en claro que sus más de dos décadas de trayectoria y múltiples títulos respaldan su jerarquía en la élite del boxeo.

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Aunque el retador reconoció la trayectoria del mexicano, señaló que se está haciendo viejo, palabras que no causaron molestia en el tapatío. Canelo insistió en que a estas alturas de su carrera no tiene nada que demostrarle al mundo ni a la afición, sino únicamente a sí mismo, y afrontará el compromiso con la absoluta certeza de que saldrá victorioso ante el peleador africano.

Canelo afirma que no tiene nada que demostrar en el boxeo

En entrevista con DAZN, el jalisciense fue categórico al responder sobre si debe probar que conserva el nivel de años anteriores: “No, necesito demostrarme a mí mismo. Necesito demostrarme a mí mismo y no necesito demostrarle nada a nadie. Y dicen que soy viejo y esto y aquello, pero van a ver. No importa la edad que tenga. En esta vida, él no me va a vencer, si tengo 40 años, 50 años, en esta vida él no me va a vencer. Y va a ver qué tan bueno soy. Es demasiado sencillo. Sí, creo que será muy sencillo para mí”.

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Para llegar en la mejor forma posible a la contienda, Álvarez realiza su campamento en Gandía, Valencia, utilizando el gimnasio de Oleksandr Usyk junto a su equipo y compañeros como Jaime Munguía y Rafael Divino Espinoza. El objetivo principal de concentrarse en suelo europeo ha sido la adaptación al huso horario con vistas a la función programada originalmente en Riad, Arabia Saudita.

No obstante, en las últimas horas circularon versiones que apuntan a una posible modificación de fecha y escenario debido al conflicto bélico en Oriente Medio, barajándose el 21 de noviembre en Las Vegas como alternativa. A la espera de que la promotora oficialice o desmienta el traslado, Canelo y Mbilli mantienen su preparación intensiva para subir al tapiz el próximo 31 de octubre.

En síntesis

Canelo Álvarez respondió a Christian Mbilli asegurando que derrotará al peleador en el ring.

respondió a Christian Mbilli asegurando que derrotará al peleador en el ring. Canelo Álvarez entrena en España junto a Jaime Munguía y Rafael Espinoza para su combate.

entrena en España junto a Jaime Munguía y Rafael Espinoza para su combate. La pelea de Canelo contra Mbilli está programada originalmente para el 31 de octubre.