BOXEO

¿A qué hora pelean Teófimo López vs. Shakur Stevenson por el título superligero de la OMB?

La esperada pelea entre Teófimo López y Shakur Stevenson tendrá lugar este sábado en Nueva York. Enterate de los horarios según tu país.

Por Ramiro Canessa

Teófimo López vs. Shakur Stevenson por el título superligero.
© Getty ImagesTeófimo López vs. Shakur Stevenson por el título superligero.

La pelea entre Teófimo López y Shakur Stevenson ya tiene a los fanáticos del boxeo atentos a la agenda. El combate será este sábado por la noche y tendrá en juego el título superligero de la Organización Mundial de Boxeo, en una velada que se desarrollará en el Madison Square Garden de Nueva York.

El enfrentamiento será el evento estelar de la función y aparece como uno de los duelos más esperados del año dentro de la categoría. Teófimo López llegará como campeón defensor, mientras que Stevenson buscará sumar un nuevo título mundial a su carrera, lo que aumenta el interés alrededor de la pelea.

Más allá del título, el combate genera expectativa por el momento que atraviesan ambos boxeadores. López se consolidó en los últimos años como una de las figuras del boxeo estadounidense y viene de varias defensas exitosas en el peso superligero, todas resueltas a la distancia.

Shakur Stevenson, en tanto, se mantiene invicto y continúa sumando triunfos en peleas de alto nivel. Su regularidad y constancia lo llevaron a convertirse en uno de los principales aspirantes al cinturón, ganándose su lugar en esta oportunidad mundialista.

El combate principal está previsto para la medianoche del sábado, aunque el horario puede variar levemente según la duración de las peleas previas. Por ese motivo, es importante tener en cuenta los horarios en cada país para no perderse el inicio del cruce estelar.

Los horarios de la pelea

  • 01:30 – Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 00:30 – Bolivia y Venezuela
  • 23:30 – Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este)
  • 22:30 – México y Estados Unidos (Central)
  • 21:30 – Estados Unidos (Montaña)
  • 20:30 – Estados Unidos (Pacífico)
Últimas peleas de Teófimo López

ResultadoRécordRivalMétodoAsaltoFecha
23Victoria22-1Arnold Barboza Jr.Decisión unánime122/05/2025
22Victoria21-1Steve ClaggettDecisión unánime1229/06/2024
21Victoria20-1Jamaine OrtizDecisión unánime128/02/2024
20Victoria19-1Josh TaylorDecisión unánime1210/06/2023
17Derrota16-1George Kambosos Jr.Decisión dividida1227/11/2021
16Victoria16-0Vasyl LomachenkoDecisión unánime1217/10/2020

Récord profesional de Shakun Stevenson

ResultadoRécordRivalMétodoFecha
24Victoria24-0William ZepedaDecisión unánime12/07/2025
23Victoria23-0Josh PadleyTKO22/02/2025
22Victoria22-0Artem HarutyunyanDecisión unánime6/07/2024
21Victoria21-0Edwin De Los SantosDecisión unánime16/11/2023
18Victoria18-0Óscar ValdezDecisión unánime30/04/2022
17Victoria17-0Jamel HerringTKO23/10/2021

En síntesis

  • Teófimo López defenderá el título superligero de la OMB este sábado en el Madison Square Garden.
  • El retador invicto Shakur Stevenson llega con un récord profesional de 24 victorias y cero derrotas.
  • El combate iniciará a las 22:30 horas en México y se transmitirá por DAZN PPV.
