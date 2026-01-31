¿A qué hora pelean Teófimo López vs. Shakur Stevenson por el título superligero de la OMB?

La pelea entre Teófimo López y Shakur Stevenson ya tiene a los fanáticos del boxeo atentos a la agenda. El combate será este sábado por la noche y tendrá en juego el título superligero de la Organización Mundial de Boxeo, en una velada que se desarrollará en el Madison Square Garden de Nueva York.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién ganará la pelea? ¿Quién ganará la pelea? Ya votaron 0 personas

El enfrentamiento será el evento estelar de la función y aparece como uno de los duelos más esperados del año dentro de la categoría. Teófimo López llegará como campeón defensor, mientras que Stevenson buscará sumar un nuevo título mundial a su carrera, lo que aumenta el interés alrededor de la pelea.

Más allá del título, el combate genera expectativa por el momento que atraviesan ambos boxeadores. López se consolidó en los últimos años como una de las figuras del boxeo estadounidense y viene de varias defensas exitosas en el peso superligero, todas resueltas a la distancia.

Publicidad

Publicidad

Shakur Stevenson, en tanto, se mantiene invicto y continúa sumando triunfos en peleas de alto nivel. Su regularidad y constancia lo llevaron a convertirse en uno de los principales aspirantes al cinturón, ganándose su lugar en esta oportunidad mundialista.

El combate principal está previsto para la medianoche del sábado, aunque el horario puede variar levemente según la duración de las peleas previas. Por ese motivo, es importante tener en cuenta los horarios en cada país para no perderse el inicio del cruce estelar.

Los horarios de la pelea

01:30 – Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

– Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 00:30 – Bolivia y Venezuela

– Bolivia y Venezuela 23:30 – Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este)

– Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este) 22:30 – México y Estados Unidos (Central)

– México y Estados Unidos (Central) 21:30 – Estados Unidos (Montaña)

– Estados Unidos (Montaña) 20:30 – Estados Unidos (Pacífico)

Publicidad

Publicidad

ver también Teófimo López vs. Shakur Stevenson: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO

Últimas peleas de Teófimo López

Nº Resultado Récord Rival Método Asalto Fecha 23 Victoria 22-1 Arnold Barboza Jr. Decisión unánime 12 2/05/2025 22 Victoria 21-1 Steve Claggett Decisión unánime 12 29/06/2024 21 Victoria 20-1 Jamaine Ortiz Decisión unánime 12 8/02/2024 20 Victoria 19-1 Josh Taylor Decisión unánime 12 10/06/2023 17 Derrota 16-1 George Kambosos Jr. Decisión dividida 12 27/11/2021 16 Victoria 16-0 Vasyl Lomachenko Decisión unánime 12 17/10/2020

Récord profesional de Shakun Stevenson

Nº Resultado Récord Rival Método Fecha 24 Victoria 24-0 William Zepeda Decisión unánime 12/07/2025 23 Victoria 23-0 Josh Padley TKO 22/02/2025 22 Victoria 22-0 Artem Harutyunyan Decisión unánime 6/07/2024 21 Victoria 21-0 Edwin De Los Santos Decisión unánime 16/11/2023 18 Victoria 18-0 Óscar Valdez Decisión unánime 30/04/2022 17 Victoria 17-0 Jamel Herring TKO 23/10/2021

En síntesis

Teófimo López defenderá el título superligero de la OMB este sábado en el Madison Square Garden .

defenderá el título superligero de la este sábado en el . El retador invicto Shakur Stevenson llega con un récord profesional de 24 victorias y cero derrotas.

llega con un récord profesional de y cero derrotas. El combate iniciará a las 22:30 horas en México y se transmitirá por DAZN PPV.

Publicidad