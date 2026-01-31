¿A qué hora pelean Teófimo López vs. Shakur Stevenson por el título superligero de la OMB?

La pelea entre Teófimo López y Shakur Stevenson ya tiene a los fanáticos del boxeo atentos a la agenda. El combate será este sábado por la noche y tendrá en juego el título superligero de la Organización Mundial de Boxeo, en una velada que se desarrollará en el Madison Square Garden de Nueva York.
El enfrentamiento será el evento estelar de la función y aparece como uno de los duelos más esperados del año dentro de la categoría. Teófimo López llegará como campeón defensor, mientras que Stevenson buscará sumar un nuevo título mundial a su carrera, lo que aumenta el interés alrededor de la pelea.
Más allá del título, el combate genera expectativa por el momento que atraviesan ambos boxeadores. López se consolidó en los últimos años como una de las figuras del boxeo estadounidense y viene de varias defensas exitosas en el peso superligero, todas resueltas a la distancia.
Shakur Stevenson, en tanto, se mantiene invicto y continúa sumando triunfos en peleas de alto nivel. Su regularidad y constancia lo llevaron a convertirse en uno de los principales aspirantes al cinturón, ganándose su lugar en esta oportunidad mundialista.
El combate principal está previsto para la medianoche del sábado, aunque el horario puede variar levemente según la duración de las peleas previas. Por ese motivo, es importante tener en cuenta los horarios en cada país para no perderse el inicio del cruce estelar.
Los horarios de la pelea
- 01:30 – Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 00:30 – Bolivia y Venezuela
- 23:30 – Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este)
- 22:30 – México y Estados Unidos (Central)
- 21:30 – Estados Unidos (Montaña)
- 20:30 – Estados Unidos (Pacífico)
Últimas peleas de Teófimo López
|Nº
|Resultado
|Récord
|Rival
|Método
|Asalto
|Fecha
|23
|Victoria
|22-1
|Arnold Barboza Jr.
|Decisión unánime
|12
|2/05/2025
|22
|Victoria
|21-1
|Steve Claggett
|Decisión unánime
|12
|29/06/2024
|21
|Victoria
|20-1
|Jamaine Ortiz
|Decisión unánime
|12
|8/02/2024
|20
|Victoria
|19-1
|Josh Taylor
|Decisión unánime
|12
|10/06/2023
|17
|Derrota
|16-1
|George Kambosos Jr.
|Decisión dividida
|12
|27/11/2021
|16
|Victoria
|16-0
|Vasyl Lomachenko
|Decisión unánime
|12
|17/10/2020
Récord profesional de Shakun Stevenson
|Nº
|Resultado
|Récord
|Rival
|Método
|Fecha
|24
|Victoria
|24-0
|William Zepeda
|Decisión unánime
|12/07/2025
|23
|Victoria
|23-0
|Josh Padley
|TKO
|22/02/2025
|22
|Victoria
|22-0
|Artem Harutyunyan
|Decisión unánime
|6/07/2024
|21
|Victoria
|21-0
|Edwin De Los Santos
|Decisión unánime
|16/11/2023
|18
|Victoria
|18-0
|Óscar Valdez
|Decisión unánime
|30/04/2022
|17
|Victoria
|17-0
|Jamel Herring
|TKO
|23/10/2021
En síntesis
- Teófimo López defenderá el título superligero de la OMB este sábado en el Madison Square Garden.
- El retador invicto Shakur Stevenson llega con un récord profesional de 24 victorias y cero derrotas.
- El combate iniciará a las 22:30 horas en México y se transmitirá por DAZN PPV.