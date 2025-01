¿Cuándo pelea Naoya Inoue vs. Ye Joon Kim? Hora, lugar y cómo ver EN VIVO al campeón del mundo

Un boxeo muy esperado por todos los aficionados del boxeo es Naoya Inoue. El japonés se caracteriza por brindar grandes espectáculos y lo que le gusta al público es la forma en la que el nipón noquea a sus rivales, los cuales parecen estar cada vez más lejos del monarca supergallo. Este viernes 24 de enero, tendremos la posibilidad de ver un nuevo capítulo en la historia de esta figura que se presentará en Tokio para exponer sus cinturones de las 122 libras ante Ye Joon Kim.

La presentación de Inoue tuvo que haber sido el pasado 24 de diciembre ante Sam Goodman. El australiano se lesionó y el duelo se aplazó hasta el 24 de enero, un mes después, pero una vez más los inconvenientes físicos alejaron al oceánico de la acción y se decidió tomar medidas drásticas: cambio de rival y que el show continúe.

¿Cuándo y a qué hora es la pelea de Naoya Inoue?

Naoya Inoue peleará este viernes 24 de enero ante Ye Joom Kim. La cartelera comenzará a partir de las 01:30hs del Centro de México, 04:30hs de Buenos Aires y 02:30hs en Bogotá. En el combate que se podrá ver mediante Disney+ y ESPN en México y Latinoamérica en general, se espera que el japonés salga victorioso de una nueva presentación y que tenga sus coronas para seguir agrandando un legado que ya lo tiene ubicado como uno de los mejores de la historia.

Naoya Inoue quiere seguir siendo campeón del mundo indiscutido en el peso supergallo. (GETTY IMAGES)

Hablando un poco del rival, hay que decir que se trata de alguien que no llega con la esperanza de dar una gran sorpresa. Se encuentra rankeado número 11 en la clasificación de la OMB y, aunque su récord no tiene malos números (21-2-2, 13 KOs), la realidad es que no estaba en los planes de nadie que tome esta contienda tan desafiante. Aún así, resultará interesante ver como se desenvuelve dentro del cuadrilátero y que estrategia busca para llevar adelante en la pelea.

En cuanto a Inoue, los adjetivos sobran. Presión y eficacia combinada con potencia e inteligencia son apenas algunas características de este japonés que sigue demostrando que no pueden llegar a su nivel. En este duelo en particular se espera que liquide rápido la historia, por lo que aquellos amantes del nocaut tendrán que estar bien atentos porque la finalización del combate puede llegar en cualquier momento. Cuando más inactivo parece que esta Naoya en una pelea, es cuando más peligroso está por ser…

