Por la Jornada 19 de la temporada 2025-26 de Premier League, Brentford y Tottenham se enfrentan este jueves 1° de enero desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Brentford Community Stadium de la ciudad homónima. Ambos equipos van por la victoria para escalar en la tabla de posiciones.

Para este encuentro, el estratega Thomas Frank no contará en el equipo inicial con dos piezas que suelen ser titulares como son Xavi Simons y Randal Kolo Muani. Por el lado del mediocampista neerlandés, está suspendido por tarjeta roja. Del lado del atacante francés, sin información oficial por alguna lesión, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quiénes serán los reemplazos de Xavi Simons y Randal Kolo Muani en Brentford vs. Tottenham?

Con esta noticia, los jugadores Wilson Odobert y Richarlison se suman al equipo titular. El primero se sumará al ataque con el delantero brasileño, conformando una línea de tres delanteros junto a Mohammed Kudus. Por detrás estarán tres centrocampistas como son Archie Gray, João Palhinha y Rodrigo Bentancur.

¿Cuál será la alineación de Tottenham vs. Brentford sin Xavi Simons y Randal Kolo Muani?

Sin Xavi Simons y Randal Kolo Muani, el conjunto de blanco formará de la siguiente manera ante las Bees: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palinha, Gray; Kudus, Richarlison y Odobert.

