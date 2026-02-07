No le importa el retiro: Canelo Álvarez le exige la revancha a Terence Crawford

El retiro de Terence Crawford fue inesperado para el mundo del boxeo. Nadie imaginaba que, luego de vencer a Canelo Álvarez ante los ojos del mundo, decidiera colgar los guantes para siempre, sin escribir ninguna página más a su historia. El mexicano se sintió molesto, ya que esperaba volver a tener una oportunidad de recuperar sus cinturones de las 168 libras, algo que no sucederá, no ante Bud.

En su primera aparición pública luego de una de las derrotas más duras de su carrera, Canelo fue muy claro con sus palabras. Si bien respeta a Crawford por el excelente nivel que dio, lo cierto es que no le da todo el crédito posible al no obtener una revancha, que hubiese servido para terminar de confirmar el dominio del estadounidense o que Saúl estaba en condiciones de empatar la historia en una victoria por lado.

Canelo no respeta al 100% a Terence Crawford

“Sí, por supuesto. Yo siempre le doy todo su crédito, pero necesitamos hacerla de nuevo. Por eso le dije después de la pelea: ‘Necesitamos hacerla de nuevo’. En esa pelea no me sentí de la manera que realmente quería y necesito que esta pelea suceda de nuevo y sería diferente“, expresó Canelo en conversación con The Ring.

Mientras que por otro lado, agregó: “Creo que para que él se merezca todo el crédito, él necesita darme la revancha. Pero si él decide retirarse, tenemos que aceptarlo y seguir adelante, yo voy a seguir adelante y pelear con campeones del mundo otra vez, pero creo que la revancha sería perfecta para todos, para el boxeo”.

Por más que el mexicano quiera esa revancha que el mundo del boxeo también veía muy posible, lo cierto es que el tapatío tendrá que buscar otros horizontes. Nombres como Hamzah Sheeraz o Christian Mbilli aparecen en el radar como posibles candidatos para compartir el cuadrilátero con el tapatío en su regreso a la acción en septiembre.

En síntesis

Canelo Álvarez solicitó formalmente una revancha tras perder sus cinturones de las 168 libras.

solicitó formalmente una tras perder sus cinturones de las 168 libras. Terence Crawford decidió retirarse del boxeo tras vencer al mexicano, cancelando una posible segunda pelea.

decidió tras vencer al mexicano, cancelando una posible segunda pelea. Los boxeadores Hamzah Sheeraz y Christian Mbilli son candidatos para enfrentar a Saúl en septiembre.

