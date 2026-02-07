Esta noche los Pumas visitan a Atlas en el Estadio Jalisco, aunque ambos conjuntos viene de ganar en la Liga MX saben que este encuentro podría ser clave para los dos. Ante ello, tanto Efraín Juárez como Diego Cocca tendrán que ver qué jugadores contemplarán en sus alineaciones para el partido de hoy de la Jornada 5 del Clausura 2026.

Por parte de los de casa aunque poco se han visto, se encuentran en un buen lugar en la tabla general, es decir, por encima de los universitarios en el cuarto puesto con 9 puntos, uno menos que los auriazules. Ganaron su último encuentro ante el Mazatlán, pero a diferencia de otros resultados de los Cañoneros, los rojinegros sólo los vencieron por la mínima.

En el caso de Pumas, se ubican en la posición 5 de la tabla con 8 unidades, viene de vencer 4-0 a Santos Laguna en Ciudad Universitaria, pero en la Concacaf Champions Cup a mitad de semana tuvieron un descalabro de 4-1 ante el San Diego y necesitan remontar para clasificar, por lo que aunque la Liga MX les preocupa también el torno internacional.

Probable alineación de Atlas

Camilo Vargas

Gustavo Ferrareis

Gaddi Aguirre

Rodrigo Schlegel

Manuel Capasso

Aldo Rocha

Víctor Ríos

Arturo González

Sergio Hernández

Mateo García

Eduardo Aguirre

Probable alineación de Pumas

Keilor Navas

Rubén Duarte

Nathan Silva

Jesús Rivas

Alvaro Angulo

César Garza

Alan Medina

Adalberto Carrasquilla

Jordan Carrillo

Juninho

Robert Morales

