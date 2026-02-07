Es tendencia:
Las alineaciones de Atlas vs. Pumas UNAM por el Clausura 2026 de la Liga MX

Estos son los jugadores que eligieron Efraín Juárez y Diego Cocca para enfrentarse el día de hoy.

Por Marilyn Rebollo

Alineaciones del Atlas vs Pumas
© Getty ImagesAlineaciones del Atlas vs Pumas

Esta noche los Pumas visitan a Atlas en el Estadio Jalisco, aunque ambos conjuntos viene de ganar en la Liga MX saben que este encuentro podría ser clave para los dos. Ante ello, tanto Efraín Juárez como Diego Cocca tendrán que ver qué jugadores contemplarán en sus alineaciones para el partido de hoy de la Jornada 5 del Clausura 2026.

Por parte de los de casa aunque poco se han visto, se encuentran en un buen lugar en la tabla general, es decir, por encima de los universitarios en el cuarto puesto con 9 puntos, uno menos que los auriazules. Ganaron su último encuentro ante el Mazatlán, pero a diferencia de otros resultados de los Cañoneros, los rojinegros sólo los vencieron por la mínima.

En el caso de Pumas, se ubican en la posición 5 de la tabla con 8 unidades, viene de vencer 4-0 a Santos Laguna en Ciudad Universitaria, pero en la Concacaf Champions Cup a mitad de semana tuvieron un descalabro de 4-1 ante el San Diego y necesitan remontar para clasificar, por lo que aunque la Liga MX les preocupa también el torno internacional.

Probable alineación de Atlas

  • Camilo Vargas
  • Gustavo Ferrareis
  • Gaddi Aguirre
  • Rodrigo Schlegel
  • Manuel Capasso
  • Aldo Rocha
  • Víctor Ríos
  • Arturo González
  • Sergio Hernández
  • Mateo García
  • Eduardo Aguirre
Probable alineación de Pumas

  • Keilor Navas
  • Rubén Duarte
  • Nathan Silva
  • Jesús Rivas
  • Alvaro Angulo
  • César Garza
  • Alan Medina
  • Adalberto Carrasquilla
  • Jordan Carrillo
  • Juninho
  • Robert Morales
En síntesis

  • Atlas y Pumas se enfrentan hoy en el Estadio Jalisco durante la Jornada 5.
  • Atlas ocupa el cuarto puesto de la tabla general con 9 puntos acumulados.
  • Pumas se ubica en la quinta posición del torneo con 8 unidades totales.
Marilyn Rebollo
