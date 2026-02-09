Quién ganó el Super Bowl 2026 entre New England Patriots y Seattle Seahawks

El Super Bowl LX ya tiene dueño y la venganza se sirvió en plato frío. Este domingo 8 de febrero, el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, fue testigo de cómo los Seattle Seahawks volvieron a la cima de la NFL tras vencer con autoridad a los New England Patriots por 29 a 13.

Publicidad

Publicidad

Después de 12 años de sequía y con la espina clavada de aquella intercepción de Malcolm Butler en 2015, los Seahawks finalmente cobraron factura. Con un marcador de 29-13, el equipo dirigido por Mike Macdonald demostró por qué terminaron la temporada como la defensa número uno de la liga.

Kenneth Walker III: El dueño de la noche (MVP)

Si hubo un nombre que retumbó en todo México y Estados Unidos fue el de Kenneth Walker III. El corredor de Seattle dio una cátedra de potencia y visión, acumulando 135 yardas terrestres.

Su capacidad para mover las cadenas en momentos críticos le valió ser nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl LX, convirtiéndose en el primer corredor en ganar este premio desde 1998.

Publicidad

Publicidad

El 9 de Seattle hizo de las suyas en el Levi’s Stadium (Getty).

Seattle tomó la ventaja temprano con goles de campo de Jason Myers, quien terminó imponiendo un récord en el Super Bowl al conectar 5 patadas efectivas.

El joven mariscal de New England, que buscaba hacer historia como el QB más joven en ganar el trofeo Lombardi, sufrió ante la presión constante. Fue capturado en 6 ocasiones y entregó dos intercepciones costosas.

Publicidad

Publicidad

ver también Los mejores memes de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX

Ya en el último cuarto, con el marcador 19-7, una devolución de fumble de 45 yardas por parte de Uchenna Nwosu puso el 29-7 definitivo, desatando la locura en la banca de los Seahawks.

Marcador por Cuartos del Super Bowl XL

Equipo 1Q 2Q 3Q 4Q Total Seahawks 3 6 3 17 29 Patriots 0 0 0 13 13

El fin de una sequía de 12 años y el peso de la historia

Los Seattle Seahawks cortaron una racha negativa de más de una década sin títulos, sumando su segundo trofeo Vince Lombardi tras el obtenido en 2014.

Publicidad

Publicidad

El triunfo sobre New England no solo equilibra el historial reciente entre ambas franquicias, sino que consagra a Kenneth Walker III como el primer corredor MVP desde Terrell Davis en 1998, rompiendo una hegemonía de mariscales de campo que duró 27 años.

El Show de Medio Tiempo: Bad Bunny pone el sazón latino

El espectáculo de medio tiempo fue una fiesta total de la cultura latina. Bad Bunny tomó el escenario central e invitó a grandes íconos como Lady Gaga y Ricky Martin.

El “conejo malo” puso a bailar a todo el estadio con un despliegue visual impresionante que incluyó una boda real en el escenario, algo que ya es tendencia mundial en redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Bad Bunny y Lady Gaga pusieron a bailar a millones de personas en todo el mundo (Getty).

El show completo de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl XL:

¿Qué sigue para la NFL?

Con este triunfo, Seattle suma su segundo trofeo Vince Lombardi a sus vitrinas. Por su parte, los Patriots pierden la oportunidad de desempatar con los Steelers como los más ganadores de la historia.

Publicidad

Publicidad

La próxima cita para el Super Bowl LXI ya está marcada: se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles en febrero de 2027.

DATOS CLAVE

Seattle Seahawks ganaron su segundo trofeo Vince Lombardi tras vencer 29-13 a New England.

El corredor Kenneth Walker III fue nombrado MVP, rompiendo 27 años de hegemonía de mariscales.

Publicidad

Publicidad