Quién ganó el Super Bowl 2026 entre New England Patriots y Seattle Seahawks

El Super Bowl XL atrajo millones en todo el mundo y coronó a Seattle Seahawks como el mejor equipo de la temporada.

Por Pablo Rodríguez Denis

El Super Bowl XL fue para los Seahawks.

El Super Bowl LX ya tiene dueño y la venganza se sirvió en plato frío. Este domingo 8 de febrero, el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, fue testigo de cómo los Seattle Seahawks volvieron a la cima de la NFL tras vencer con autoridad a los New England Patriots por 29 a 13.

Después de 12 años de sequía y con la espina clavada de aquella intercepción de Malcolm Butler en 2015, los Seahawks finalmente cobraron factura. Con un marcador de 29-13, el equipo dirigido por Mike Macdonald demostró por qué terminaron la temporada como la defensa número uno de la liga.

Kenneth Walker III: El dueño de la noche (MVP)

Si hubo un nombre que retumbó en todo México y Estados Unidos fue el de Kenneth Walker III. El corredor de Seattle dio una cátedra de potencia y visión, acumulando 135 yardas terrestres.

Su capacidad para mover las cadenas en momentos críticos le valió ser nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl LX, convirtiéndose en el primer corredor en ganar este premio desde 1998.

El 9 de Seattle hizo de las suyas en el Levi's Stadium (Getty).

Seattle tomó la ventaja temprano con goles de campo de Jason Myers, quien terminó imponiendo un récord en el Super Bowl al conectar 5 patadas efectivas.

El joven mariscal de New England, que buscaba hacer historia como el QB más joven en ganar el trofeo Lombardi, sufrió ante la presión constante. Fue capturado en 6 ocasiones y entregó dos intercepciones costosas.

Ya en el último cuarto, con el marcador 19-7, una devolución de fumble de 45 yardas por parte de Uchenna Nwosu puso el 29-7 definitivo, desatando la locura en la banca de los Seahawks.

Marcador por Cuartos del Super Bowl XL

Equipo1Q2Q3Q4QTotal
Seahawks3631729
Patriots0001313

El fin de una sequía de 12 años y el peso de la historia

Los Seattle Seahawks cortaron una racha negativa de más de una década sin títulos, sumando su segundo trofeo Vince Lombardi tras el obtenido en 2014.

El triunfo sobre New England no solo equilibra el historial reciente entre ambas franquicias, sino que consagra a Kenneth Walker III como el primer corredor MVP desde Terrell Davis en 1998, rompiendo una hegemonía de mariscales de campo que duró 27 años.

El Show de Medio Tiempo: Bad Bunny pone el sazón latino

El espectáculo de medio tiempo fue una fiesta total de la cultura latina. Bad Bunny tomó el escenario central e invitó a grandes íconos como Lady Gaga y Ricky Martin.

El “conejo malo” puso a bailar a todo el estadio con un despliegue visual impresionante que incluyó una boda real en el escenario, algo que ya es tendencia mundial en redes sociales.

Bad Bunny y Lady Gaga pusieron a bailar a millones de personas en todo el mundo (Getty).

Bad Bunny y Lady Gaga pusieron a bailar a millones de personas en todo el mundo (Getty).

El show completo de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl XL:

¿Qué sigue para la NFL?

Con este triunfo, Seattle suma su segundo trofeo Vince Lombardi a sus vitrinas. Por su parte, los Patriots pierden la oportunidad de desempatar con los Steelers como los más ganadores de la historia.

La próxima cita para el Super Bowl LXI ya está marcada: se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles en febrero de 2027.

DATOS CLAVE

  • Seattle Seahawks ganaron su segundo trofeo Vince Lombardi tras vencer 29-13 a New England.
  • El corredor Kenneth Walker III fue nombrado MVP, rompiendo 27 años de hegemonía de mariscales.
  • La franquicia terminó una sequía de 12 años sin títulos desde su último triunfo en 2014.
