El 2026 ya comenzó y el inicio de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, ya está a la vuelta de la esquina. Para ello, todos los anfitriones apuntalan los detalles para que la fiesta internacional no falle en ningún aspecto.

Ahora, con el partido entre México y Portugal cada vez más cerca, las obras del Estadio Banorte, mejor conocido como Estadio Azteca y que será llamado Estadio Ciudad de Méxcio en el torneo, mostró avances de cómo se verá durante la noche con la luces encendidas. El Universal Deportes compartió un video a modo de información.

Así inició el comentario: “Los trabajos en el Coloso de Santa Úrsula avanzan a contrarreloj. Nueva cancha, butacas renovadas, pantallas gigantes y un innovador sistema de iluminación que ya comenzó a dejar ver su potencial. En las últimas horas el foco de atención ha estado puesto en la iluminación LED instalada en las columnas exteriores y en el interior del recinto“.

Y continuaron: “A través de la cuenta de la plataforma ‘X’, “Estadios de México”, se compartieron postales nocturnas donde se aprecia lo que parece ser un 20 o 30% de su iluminación interior, lo que ofrece un ligero avance de cómo se verá el campo y las gradas en partidos vespertinos y nocturnos. Y es que hay que recordar que cuatro de los cinco encuentros mundialistas programados en este escenario se disputarán en horario de tarde y noche, por lo que la calidad de la iluminación será clave para garantizar visibilidad perfecta en cada jugada“.

Por otro lado, agregaron: “La misma cuenta difundió capturas de las pruebas, que ya se realizan con las luces LED en la parte posterior, principalmente en las columnas y la techumbre. Estos dispositivos prometen transformar la fachada del estadio en un aspecto moderno, lo que le brindará una vista vanguardista que contrasta con su diseño clásico de antaño. Así, las columnas ya pintadas y remozadas comenzarán a brillar con tonalidades que resaltarán la majestuosidad del inmueble cuando caiga la oscuridad“.

¿Cuándo acabará la remodelación del Estadio Azteca?

Las obras en el famoso inmueble que albergará el Mundial 2026 ya lucen más avanzadas, aunque aun con varios detalles que afinar, de cara a lo que será su primer juego tras la remodelación el próximo 28 de marzo del 2026 en el amistoso entre el Tri y Portugal.

Partidos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

Jueves 11 de junio 13:00hs (CDMX): México vs Sudáfrica

Miércoles 17 de junio 20:00hs (CDMX): Uzbekistán vs Colombia

Miércoles 24 de junio 19:00hs (CDMX): México vs UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa)

(Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa) Martes 30 de junio 19:00hs (CDMX): Dieciseisavos de final (Partido 79)

Domingo 5 de julio 18:00hs (CDMX): Octavos de final (Partido 92)

