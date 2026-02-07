Terence Crawford durísimo contra Canelo Álvarez: “No tienes dignidad”

Cuando Canelo Álvarez llegó a pelear con Terence Crawford, fue porque aceptó firmar un contrato multimillonario con el magnate árabe y promotor que irrumpió en el deporte, Turki Al-Alshikh. Esta situación despertó un gran polémica, la misma que volvió a poner sobre la mesa Bud con una serie de dichos que podrían ser tomados contra el mexicano y su carrera.

Tras vencer a Canelo, Crawford decidió retirarse del boxeo y llevarse toda la gloria a su casa. Con los cinturones supermedianos en su poder, Bud entendió que no tenía más nada por hacer en el deporte y dejó sin efecto una posible revancha con Álvarez. En ese sentido, le consultaron al norteamericano si una oferta exorbitante de, por ejemplo, 100 millones de dólares, lo podría hacer cambiar de opinión y regresar a los cuadriláteros, pero Terence tiene clara su postura.

Canelo Álvarez fue duramente criticado por Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

Para Crawford, el dinero no lo es todo

Para Crawford, si el dinero es un factor para tomar decisiones, entonces eso es sinónimo de vender el alma y no tener dignidad o moral. Claro, es imposible no asociar sus comentarios a las ganancias estratosféricas que obtuvo Canelo cuando se asoció con Turki, ya que en su última presentación ante el propio Terence ganó cerca de 150 millones de dólares, más cerca de otros 80 en la primera contienda del acuerdo ante William Scull en mayo de 2025.

“No, porque entonces estarías vendiendo tu alma. Si tú decides vender tu alma por 100 millones de dólares, eso eres tú, ahora ya conocemos tu carácter. A veces ves a la gente y piensas: ‘Demonios, no tienes dignidad, no tienes moral… Vamos. ¿Por qué vas a pelear, por qué vas a luchar si todo para ti se trata de dinero?’”, comentó Crawford en The Pivot Podcast.

A pesar de que todo el mundo del boxeo daba por hecho que una revancha entre Canelo y Crawford era más que posible, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad del mexicano de recuperar sus coronas de las 168 libras, lo cierto es que Terence se mostró y luce seguro de no dar el brazo a torcer con la decisión de retirarse.

