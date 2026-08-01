¿Cuánto dinero obtuvo William Camarón Zepeda por ganar su pelea vs. Lamont Roach?

La presentación de William Zepeda este sábado 1 de agosto ante Lamont Roach tenía mucha expectativa detrás. El mexicano se enfrentó al estadounidense en Las Vegas en un gran combate que finalmente terminó dejando como resultado una victoria para el mexicano. El de San Mateo Atenco ganó la oportunidad de conquistar el título CMB del peso ligero y eso es lo mejor para él, luego de meses de preparación, pero también se llevó una ganancia económica que le permitió cerrar una jornada sumamente positiva.

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¿Cuánto dinero ganó el Camarón Zepeda vs. Lamont Roach?

Si bien no se ha revelado la suma exacta que obtuvo Zepeda, se pudo saber, el monto total asciende a cerca de los 1.2 millones de dólares. Este tipo de bolsas son las que mayormente gana William en sus presentaciones y en esta ocasión la historia no fue distinta, más teniendo en cuenta el tipo de combate que le tocó protagonizar.

Esto se reparte entre lo acordado previamente, la venta de entradas y los PPV, que hacen alusión a aquellos usuarios que pagan por ver el evento a través de sus pantallas. Competir en una plaza como Las Vegas representa un prestigio y un lujo que obtienen unos pocos, por lo que estar presente en dicho escenario significa que los números aumentan en todo sentido.

Lo que sigue para Zepeda es sostenerse. Luego de una derrota con la posibilidad de conseguir un título en ambas, el mexicano sabía que debía transformar en resultados la confianza obtenida por el mundo del boxeo. Aunque todavía tiene 30 años y luce claramente con vigencia, es cierto que se trata de un triunfo que necesitaba de sobremanera.

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En síntesis