Diego Pacheco eligió a Canelo Álvarez como el mejor mexicano de todos los tiempos

La estrella de la actualidad se adentró en una discusión de años que no tiene fin: su ganador es claro.

Una de las discusiones más grandes y repetidas en la historia del boxeo está directamente relacionada a determinar quién es el mexicano más grande de todos los tiempos. Los candidatos son pocos, pero se mantienen muy igualados Julio César Chávez y Canelo Álvarez, aunque para una figura de la actualidad como Diego Pacheco está muy claro quien se impone entre las leyendas.

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Lo que afirmó Pacheco es que su época estuvo marcada por el dominio de Canelo, por lo que tiene latente el brillo de Saúl sobre los cuadriláteros, aunque dejó bien en claro que respeta a Chávez por todo lo conseguido y el camino que abrió para el resto de mexicanos.

Diego Pacheco eligió a Canelo Álvarez como el mejor mexicano de la historia

“Crecí admirando a Canelo toda mi vida, desde que era un niño, él es una de las razones por las que empecé a boxear. Para mí, Canelo es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos”, comentó Pacheco en conversación con Vismar Downey.

Canelo Álvarez fue elegido como el mejor mexicano de la historia por Diego Pacheco. (GETTY IMAGES)

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Y además agregó: “Son eras diferentes, pero Canelo en esta era, donde hay tipos que boxean, que se mueven, pudo adaptarse bien. Quién sabe si Chávez habría podido seguirle el ritmo a los peleadores de hoy. No hay ningún otro mexicano ahora mismo que siquiera se acerque a Canelo”.

Por otro lado, expresó que se impone Canelo por sobre Chávez debido a que no asegura que Julio César sea capaz de sostener el ritmo del boxeo actual. La discusión se mantendrá, ya que se trata de opiniones subjetivas y no de una verdad absoluta.

En síntesis

Diego Pacheco afirmó que Canelo Álvarez es el mejor boxeador mexicano de la historia.

afirmó que Canelo Álvarez es el mejor boxeador mexicano de la historia. Canelo Álvarez fue la principal inspiración de Diego Pacheco para dedicarse al boxeo profesional.

fue la principal inspiración de Diego Pacheco para dedicarse al boxeo profesional. Diego Pacheco aseguró que ningún otro pugilista mexicano actual se le acerca a Canelo.