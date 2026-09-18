¿Por qué no juega Moisés Caicedo en Brentford vs. Chelsea por la Premier League 2026-27?

Chelsea juega este viernes con Brentford. El motivo de la ausencia de Moisés Caicedo en el partido.

Chelsea se enfrenta con Brentford este viernes 18 de septiembre en el partido que abre la Jornada 5 de la Premier League. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Gtech Community y comienza a las 13:00hs (Ciudad de México).

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Es un partido en el que se cruzan dos equipos que se ubican en el top 6 de la clasificación en estos momentos. Sin embargo, el Chelsea se presenta a este partido con algunas ausencias importantes que le pueden afectar a la hora de conseguir un buen resultado, como por ejemplo la de Moisés Caicedo.

El centrocampista ecuatoriano ha tenido molestias físicas en este inicio de temporada y Moisés Caicedo no formó parte de los últimos tres partidos del Chelsea.

El ecuatoriano ingresó en la segunda mitad del juego ante Brighton del pasado 30 de agosto y rápidamente Moisés Caicedo terminó pidiendo el cambio debido a que no pudo continuar. Luego se perdió los encuentros contra Arsenal, Leeds y Hull City.

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De esta manera, Xabi Alonso sigue sin poder contar con Moisés Caicedo. Reece James y Joao Pedro son otras dos ausencias importantes del Chelsea para el duelo de este viernes ante Brentford.

La alineación de Chelsea ante Brentford