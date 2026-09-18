¿Por qué no juega Moisés Caicedo en Brentford vs. Chelsea por la Premier League 2026-27?

Chelsea se enfrenta con Brentford este viernes 18 de septiembre en el partido que abre la Jornada 5 de la Premier League. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Gtech Community y comienza a las 13:00hs (Ciudad de México).
Es un partido en el que se cruzan dos equipos que se ubican en el top 6 de la clasificación en estos momentos. Sin embargo, el Chelsea se presenta a este partido con algunas ausencias importantes que le pueden afectar a la hora de conseguir un buen resultado, como por ejemplo la de Moisés Caicedo.
El centrocampista ecuatoriano ha tenido molestias físicas en este inicio de temporada y Moisés Caicedo no formó parte de los últimos tres partidos del Chelsea.
El ecuatoriano ingresó en la segunda mitad del juego ante Brighton del pasado 30 de agosto y rápidamente Moisés Caicedo terminó pidiendo el cambio debido a que no pudo continuar. Luego se perdió los encuentros contra Arsenal, Leeds y Hull City.
De esta manera, Xabi Alonso sigue sin poder contar con Moisés Caicedo. Reece James y Joao Pedro son otras dos ausencias importantes del Chelsea para el duelo de este viernes ante Brentford.
La alineación de Chelsea ante Brentford
- Emiliano Martínez
- Fofana
- Maxence Lacroix
- Levi Colwill
- Pep Chavarría
- Jordan Henderson
- Valentín Barco
- Pedro Neto
- Cole Palmer
- Morgan Rogers
- João Pedro