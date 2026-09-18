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¿Por qué no juega Moisés Caicedo en Brentford vs. Chelsea por la Premier League 2026-27?

Chelsea juega este viernes con Brentford. El motivo de la ausencia de Moisés Caicedo en el partido.

Moisés Caicedo no juega con Chelsea ante Brentford
© Getty ImagesMoisés Caicedo no juega con Chelsea ante Brentford

Chelsea se enfrenta con Brentford este viernes 18 de septiembre en el partido que abre la Jornada 5 de la Premier League. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Gtech Community y comienza a las 13:00hs (Ciudad de México).

Es un partido en el que se cruzan dos equipos que se ubican en el top 6 de la clasificación en estos momentos. Sin embargo, el Chelsea se presenta a este partido con algunas ausencias importantes que le pueden afectar a la hora de conseguir un buen resultado, como por ejemplo la de Moisés Caicedo.

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El centrocampista ecuatoriano ha tenido molestias físicas en este inicio de temporada y Moisés Caicedo no formó parte de los últimos tres partidos del Chelsea.

El ecuatoriano ingresó en la segunda mitad del juego ante Brighton del pasado 30 de agosto y rápidamente Moisés Caicedo terminó pidiendo el cambio debido a que no pudo continuar. Luego se perdió los encuentros contra Arsenal, Leeds y Hull City.

De esta manera, Xabi Alonso sigue sin poder contar con Moisés Caicedo. Reece James y Joao Pedro son otras dos ausencias importantes del Chelsea para el duelo de este viernes ante Brentford.

La alineación de Chelsea ante Brentford

  • Emiliano Martínez
  • Fofana
  • Maxence Lacroix
  • Levi Colwill
  • Pep Chavarría
  • Jordan Henderson
  • Valentín Barco
  • Pedro Neto
  • Cole Palmer
  • Morgan Rogers
  • João Pedro
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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