¿Dónde la pasan y cuánto hay que pagar para ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli EN VIVO?

Conoce la información precisa para sintonizar la única presentación del año de la leyenda mexicana que quiere volver a ser campeón del mundo.

Canelo Álvarez y Christian Mbilli chocará sus guantes este sábado 31 de octubre en el ring de Riad, Arabia Saudita. La contienda genera una expectativa enorme entre los amantes del boxeo a nivel planetario, motivo por el cual miles de fanáticos buscan la vía oficial para seguir las acciones en directo desde sus pantallas.

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La transmisión exclusiva y única del evento estará a cargo de la plataforma global de streaming DAZN. La señal cuenta con los derechos de distribución para llevar cada asalto del combate a todos los rincones del mundo, por lo cual no estará disponible en televisión abierta ni en los canales de cable tradicionales.

Esto es lo que hay que pagar para ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli

Para los fanáticos que residen en Argentina, el valor de la suscripción para acceder a la transmisión ronda los 30.000 pesos argentinos. Al trasladar este monto a las distintas monedas de la región, el costo equivale aproximadamente a 20 dólares estadounidenses en la tarifa internacional, o cerca de 370 pesos mexicanos según el tipo de cambio del mercado actual.

Contratar el servicio le permitirá al espectador observar la función completa con todos sus choques preliminares hasta llegar al evento estelar. De esta manera, el acceso a la app se confirma como el único camino formal para vivir la primera y única presentación del astro tapatío en este 2026.

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En síntesis